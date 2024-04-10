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Баскетбол Спорт

"Самара" на выезде переиграла "Пари НН" — 80:56

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В стартовом составе самарцев впервые в карьере вышел Егор Амосов — и он же открыл счет в матче. На какое-то время после этого инициативой владели хозяева, забившие пару дальних бросков подряд — но к концу первого периода, когда разыгрался Раде Загорац (7 очков за четверть), наша команда уверенно контролировала ход матча: 20:15. В середине второй четверти после трехи от все увереннее чувствующего себя в основе Амосова "Самара" повела уже "+9" (33:24). К большому перерыву преимущество нашей команды было не менее убедительным — 46:35.

А в третьей четверти самарцы попросту перекрыли хозяевам все подступы к своему кольцу: шесть минут соперник не мог набрать очков — и разница перевалила за 20+ (56:35). В итоге нижегородцы за все десять минут разжились всего одним попаданием с игры — 65:41 перед заключительным периодом. Джеймс Томпсон, вполне возможно, установил сегодня рекорд Лиги по количеству данков в одном матче: каждое его попадание было все эффектнее и эффектнее. И помогало "Самаре" держать 20-очковую дистанцию.

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