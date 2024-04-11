В Тольятти судимый таксист избил битой пьяного клиента

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Во время конфликта с клиентом таксист нанес местному жителю травмы спортивным инвентарем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Комсомольского района Тольятти поступила информация из больницы о госпитализации 50-летнего мужчины. Потерпевший попал в медучреждение с многочисленными телесными повреждениями.

Со слов местных жителей и пострадавшего сотрудники органа внутренних дел восстановили последовательность событий: местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси. Когда автомобиль подъехал, у них возник конфликт с водителем, в ходе которого один из клиентов получил травмы.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность, места возможного нахождения, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что таксист избил мужчину битой. Ее полицейские обнаружили и изъяли из автомобиля задержанного. Следователем по изъятому назначены трасологическая и дактилоскопическая экспертизы.

Допрошенный в качестве подозреваемого, ранее судимый за кражу 25-летний тольяттинец признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время конфликта с клиентом не смог совладать с эмоциями.

Следователем мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.