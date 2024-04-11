16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мужчине грозит 3 года колонии за контрафактные сигареты "Марихуана и взятки": в Самаре арестовали главу депстроя Чернова вместе с братом В Тольятти судимый таксист избил битой пьяного клиента Силовики задержали главу департамента градостроительства Самары В Жигулевске угонщик протаранил несколько автомобилей

Преступления Происшествия

В Тольятти судимый таксист избил битой пьяного клиента

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 238
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Во время конфликта с клиентом таксист нанес местному жителю травмы спортивным инвентарем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Комсомольского района Тольятти поступила информация из больницы о госпитализации 50-летнего мужчины. Потерпевший попал в медучреждение с многочисленными телесными повреждениями.

 Со слов местных жителей и пострадавшего сотрудники органа внутренних дел восстановили последовательность событий: местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси. Когда автомобиль подъехал, у них возник конфликт с водителем, в ходе которого один из клиентов получил травмы.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность, места возможного нахождения, задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что таксист избил мужчину битой. Ее полицейские обнаружили и изъяли из автомобиля задержанного. Следователем по изъятому назначены трасологическая и дактилоскопическая экспертизы.

Допрошенный в качестве подозреваемого, ранее судимый за кражу 25-летний тольяттинец признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время конфликта с клиентом не смог совладать с эмоциями.

Следователем мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5