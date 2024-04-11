В галерее "Новое пространство" покажут сценические эскизы мюзикла "Остров сокровищ"

В пятницу, 12 апреля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки при участии актерской труппы театра "Город" и режиссера Алексея Романова состоится показ сценических эскизов мюзикла "Остров сокровищ" (6+). Увидеть и услышать музыкальное представление приглашаются все любители морских приключений — и взрослые, и дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Мюзикл, основанный на знаменитом романе шотландского писателя Роберта Стивенсона, является плодом коллективного творчества Андрея Колесникова, Александра Немировского, Кирилла Острецова и Леонида Острецова. Главные роли в музыкально-театральном действии исполнят сами авторы либретто и музыки, а также их товарищи по сцене: Юрий Карпов, Сергей Рыбалкин, Диана Феоктистова, Евгений Биринцев, Анна Прохорова, Гелла Майорова, Сергей Лебедев, Анастасия Затулина и Катя Запорожцева.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!