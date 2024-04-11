В галерее "Новое пространство" покажут сценические эскизы мюзикла "Остров сокровищ"

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В пятницу, 12 апреля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки при участии актерской труппы театра "Город" и режиссера Алексея Романова состоится показ сценических эскизов мюзикла "Остров сокровищ" (6+). Увидеть и услышать музыкальное представление приглашаются все любители морских приключений — и взрослые, и дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Фото: министерство культуры Самарской области