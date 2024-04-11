В Самарской области стартовали работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"

Дорожные организации Самарской области приступили к работам на объектах национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
Напомним, что в 2024 году в регионе предусмотрено проведение ремонта и капитального ремонта 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, в том числе 21 участка в Самаре протяженностью 26,1 км и 6 участков в Тольятти протяженностью 13,76 км.
В настоящее время в Самаре работы ведутся на четырех участках дорог. На улице Чернореченской начато переустройство сетей под автомобильной дорогой, на Алма-Атинской ремонтируют межрельсовое пространство. На улице Куйбышева приступили к ремонту тротуаров, а на улице Садовой сегодня ночью приступили к фрезерованию дорожного полотна.
В Тольятти дорожный сезон стартует 10 апреля. В ночь на 11 апреля подрядная организация планирует начать фрезерование старого дорожного полотна на самом длинном городском объекте нацпроекта — Лесопарковому шоссе протяженностью 5,7 км. Улицу включили в перечень объектов ремонта по многочисленным обращениям граждан. В виду ее востребованности населением администрацией города принято решение начать дорожные работы по нацпроекту именно с этого участка дороги.
Стартовал дорожный сезон и на региональной сети дорог. В этом году запланировано проведение работ на 19 участках дорог протяженностью 143 км. Ремонт и капитальный ремонт начат в Кошкинском, Волжском, Ставропольском, Красноярском, Большеглушицком и Кинельском районах. Отметим, что в 2024 году помимо приведения в нормативное состояние дорожного полотна в черте 8-ми населенных пунктов предусмотрено строительство тротуаров и улично-дорожного освещения.
К фрезерованию дорожного полотна уже приступили на участках дорог Урал" — Жигули — Пионерлагерь Ставропольского района, "Самара — Большая Черниговка" — Южный Большеглушицкого района, Кинель — Богатое — Борское Кинельского района, Ульяновск — Димитровград — Самара (старое направление) Красноярского района и других.
Также начат капитальный ремонт автомобильной дороги Киндяково — Висловка — Дубровка, расположенной в Красноярском районе. Дорога соединяет одноименные населенные пункты и очень востребована у жителей.
"Для деревни Висловка эта дорога является единственным маршрутом в направлении административного центра — Светлое Поле, где находится администрация, районная больница, поликлиника. Сейчас жители деревни объезжают этот участок по очень интенсивной федеральной трассе, движение по которой не безопасно. В том числе по трассе вынужден ездить школьный автобус, так как наши дети учатся в школе поселка Мирный. Мы рассчитываем, что после ремонта по дороге будет проходить не только школьный маршрут, но и поедет общественный транспорт, который невозможно сейчас пустить из-за ненормативного состояния дорожного полотна", — отмечает жительница деревни, общественный контролер нацпроекта Висловки Елена Матвеева.
Проектом капитального ремонта дороги предусмотрена полная замена всех конструктивных слоев дорожной одежды. Также планируется строительство тротуаров и устройство опор освещения в селе Киндяково. Подрядная организация уже завезла строительные материалы и приступила к снятию растительного слоя вдоль дороги.
Благодаря ремонту дорог по национальному проекту к концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?