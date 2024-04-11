Под Самарой рыбака снимали с дрейфующей льдины

В среду, 10 апреля, в Новокуйбышевске помощь спасателей потребовалась рыбаку на льдине. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Утром 70-летний мужчина вышел на лед около автодорожного моста. К вечеру лед размыло, появились промоины, вдоль берега лед растаял совсем. Добраться до берега рыбак уже не мог и обратился к спасателям.

В 18:05 мужчину сняли с дрейфующей льдины и на аэроглиссере довезли до берега.