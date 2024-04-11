Под Самарой рыбака снимали с дрейфующей льдины

В среду, 10 апреля, в Новокуйбышевске помощь спасателей потребовалась рыбаку на льдине. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Утром 70-летний мужчина вышел на лед около автодорожного моста. К вечеру лед размыло, появились промоины, вдоль берега лед растаял совсем. Добраться до берега рыбак уже не мог и обратился к спасателям.
В 18:05 мужчину сняли с дрейфующей льдины и на аэроглиссере довезли до берега.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!