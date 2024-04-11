Пятеро молодых тольяттинцев пойдут под суд за избиение и ограбление двоих человек

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение пяти местным жителям 23, 21, 20 и 18 лет по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
По версии следствия, безработные тольяттинцы вечером 5 ноября 2023 г. под надуманным предлогом напали на двоих мужчин, якобы распространявших наркотика, когда те выходили из лесного массива на ул. Жукова. Потерпевших избили и отобрали у них телефоны и деньги. После этого налетчики сдали мобильники в ломбард и разделили добычу.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎