Пятеро молодых тольяттинцев пойдут под суд за избиение и ограбление двоих человек

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение пяти местным жителям 23, 21, 20 и 18 лет по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

По версии следствия, безработные тольяттинцы вечером 5 ноября 2023 г. под надуманным предлогом напали на двоих мужчин, якобы распространявших наркотика, когда те выходили из лесного массива на ул. Жукова. Потерпевших избили и отобрали у них телефоны и деньги. После этого налетчики сдали мобильники в ломбард и разделили добычу.