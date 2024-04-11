Предприимчивый сызранец организовывал мошенничества под домашним арестом

В Сызрани возбудили несколько новых уголовных дел в отношении 22-летнего местного жителя, ранее уже попавшегося на мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В декабре 2023 г. молодого человека задержали по подозрению в трех мошенничествах, из-за которых пострадали пожилые люди. Тогда парня отправили под домашний арест.

Во время следствия вскрылись еще несколько преступлений — пять мошенничеств и одно покушение на мошенничество. По версии следствия, в начале января 2024 г. сызранец предложил подзаработать своему 20-летнему другу. Тот согласился, и они вместе начали обманывать пенсионеров. Например, у 83-летней женщины парни выманили 200 тыс. рублей.

Лишь одна из жертв смогла "соскочить с крючка". Пенсионерка заподозрила обман, смогла успокоиться и перезвонить дочери, которая якобы попала в ДТП. После этого жертва обратилась в полицию. Ее мошенники почти уговорили отдать 240 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба от действия парней составила более 1,25 млн рублей.

Сейчас молодым людям уже предъявили обвинение и дело отправили в Сызранский городской суд.