Предприимчивый сызранец организовывал мошенничества под домашним арестом

В Сызрани возбудили несколько новых уголовных дел в отношении 22-летнего местного жителя, ранее уже попавшегося на мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В декабре 2023 г. молодого человека задержали по подозрению в трех мошенничествах, из-за которых пострадали пожилые люди. Тогда парня отправили под домашний арест.
Во время следствия вскрылись еще несколько преступлений — пять мошенничеств и одно покушение на мошенничество. По версии следствия, в начале января 2024 г. сызранец предложил подзаработать своему 20-летнему другу. Тот согласился, и они вместе начали обманывать пенсионеров. Например, у 83-летней женщины парни выманили 200 тыс. рублей.
Лишь одна из жертв смогла "соскочить с крючка". Пенсионерка заподозрила обман, смогла успокоиться и перезвонить дочери, которая якобы попала в ДТП. После этого жертва обратилась в полицию. Ее мошенники почти уговорили отдать 240 тыс. рублей.
Общая сумма ущерба от действия парней составила более 1,25 млн рублей.
Сейчас молодым людям уже предъявили обвинение и дело отправили в Сызранский городской суд.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎