В Тольятти начались работы по лесовосстановлению

В четверг, 10 апреля, в Тольятти приступили к работам по лесовосстановлению. Об этом сообщил глава города Николай Ренц.

"Нам предстоит высадить новый лес на площади 40 га там, где в прошлом году на месте сгоревших деревьев мы подготовили территории к посадкам в этом году. Также необходимо подготовить еще 50 га для посадок, которые будут произведены в 2025 г.", — сказал мэр.

Помимо этого, будет осуществляться агротехнический уход за лесными культурами на площади 184 га, где саженцы были высажены ранее. Будет организована работу по расчистке леса на площади 75 га. К выполнению этих задач уже приступили и они будут проводиться до поздней осени.

"Кроме того, нам предстоит организовать прочистку и обновление минерализованных полос протяженностью 680 км. Стоит задача расчистить горельник на площади 25 га и ликвидировать несанкционированные свалки в лесу. Фронт работ большой, и уже закуплены саженцы, как с закрытой, так и с открытой корневой системой. Будем дружно и активно восстанавливать наш дорогой и горячо любимый лес", — говорит Ренц.

"Хочу отметить, что нам необходимо снижать антропогенную нагрузку на лес, поэтому, несмотря ни на что, призываю тольяттинцев придерживаться правил прошлых лет и ограничить посещение леса, чтобы избежать серьезных пожаров. Лето, по прогнозам синоптиков, предстоит жаркое, засушливое, и условия могут быть очень тревожными", — резюмировал мэр.