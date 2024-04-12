Мужчине грозит 3 года колонии за контрафактные сигареты

В Кинельском районе будут судить мужчину, у которого нашли 1743 пачки контрафактных сигарет. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии дознания, в апреле 2023 г. 65-летний мужчина приобрел и перевез в своем автомобиле не маркированные акцизными марками сигареты общей стоимостью 207 тыс. рублей. Они предназначались для продажи.
Уголовное дело после вручения обвинительного акта направлено в суд.
Санкция вмененной статьи предполагает наказание до 3 лет лишения свободы.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎