Мошенники обобрали молодого самарца, хотевшего устроиться на работу

В Самаре 21-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Парню позвонил незнакомец и предложил удаленную работу в интернете. Для этого якобы нужно было заполнить анкету с персональными данными. Молодой человек согласился, а потом обнаружил, что с его счета списали 50 тыс. рублей.