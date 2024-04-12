Мошенники обобрали молодого самарца, хотевшего устроиться на работу

В Самаре 21-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Парню позвонил незнакомец и предложил удаленную работу в интернете. Для этого якобы нужно было заполнить анкету с персональными данными. Молодой человек согласился, а потом обнаружил, что с его счета списали 50 тыс. рублей.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎