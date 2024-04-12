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Преступления Происшествия

Мошенники обобрали молодого самарца, хотевшего устроиться на работу

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 21-летний местный житель стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Парню позвонил незнакомец и предложил удаленную работу в интернете. Для этого якобы нужно было заполнить анкету с персональными данными. Молодой человек согласился, а потом обнаружил, что с его счета списали 50 тыс. рублей.

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