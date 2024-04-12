16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Фестиваль "Славянский дом" в Самаре посетили 6 тысяч зрителей Юрий Башмет: фестиваль "Славянский дом" — объединение славянской культуры через классическую оперу Артисту Самарского театра драмы Владимиру Гальченко присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Молодежный театр из Самарской области стал серебряным призером V сезона "Театрального Приволжья" Итоги V сезона фестиваля "Театральное Приволжье" подведут во всемирный день театра

Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на балет "Барышня и хулиган"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Премьера сезона! Балет "Барышня и хулиган" (16+) — это хореографическая новелла в 7 эпизодах на музыку Д. Д. Шостаковича. Либретто А. А. Белинского по киносценарию В. В. Маяковского. Представление пройдет 24 апреля.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Балетмейстер-постановщик — Сергей Мохначев. Художник-постановщик — Андрей Войтенко. Художник по костюмам — Татьяна Ногинова. Художник по свету — Александр Наумов.

В первом отделении зрителям будет представлен немой фильм по сценарию Владимира Маяковского с музыкальным сопровождением. Во втором отделении — одноактный балет "Барышня и хулиган".

Спектакль проходит в рамках всероссийского фестиваля "Волжские театральные сезоны". Это крупнейший театральный форум Российской Федерации, который собирает лучшие спектакли, представляющие все жанры театрального искусства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5