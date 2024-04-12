Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на балет "Барышня и хулиган"

Премьера сезона! Балет "Барышня и хулиган" (16+) — это хореографическая новелла в 7 эпизодах на музыку Д. Д. Шостаковича. Либретто А. А. Белинского по киносценарию В. В. Маяковского. Представление пройдет 24 апреля.
Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Балетмейстер-постановщик — Сергей Мохначев. Художник-постановщик — Андрей Войтенко. Художник по костюмам — Татьяна Ногинова. Художник по свету — Александр Наумов.
В первом отделении зрителям будет представлен немой фильм по сценарию Владимира Маяковского с музыкальным сопровождением. Во втором отделении — одноактный балет "Барышня и хулиган".
Спектакль проходит в рамках всероссийского фестиваля "Волжские театральные сезоны". Это крупнейший театральный форум Российской Федерации, который собирает лучшие спектакли, представляющие все жанры театрального искусства.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.