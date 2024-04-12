Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей на балет "Барышня и хулиган"

Премьера сезона! Балет "Барышня и хулиган" (16+) — это хореографическая новелла в 7 эпизодах на музыку Д. Д. Шостаковича. Либретто А. А. Белинского по киносценарию В. В. Маяковского. Представление пройдет 24 апреля.

Дирижер-постановщик — Евгений Хохлов. Балетмейстер-постановщик — Сергей Мохначев. Художник-постановщик — Андрей Войтенко. Художник по костюмам — Татьяна Ногинова. Художник по свету — Александр Наумов.

В первом отделении зрителям будет представлен немой фильм по сценарию Владимира Маяковского с музыкальным сопровождением. Во втором отделении — одноактный балет "Барышня и хулиган".

Спектакль проходит в рамках всероссийского фестиваля "Волжские театральные сезоны". Это крупнейший театральный форум Российской Федерации, который собирает лучшие спектакли, представляющие все жанры театрального искусства.