В Тольятти задержали неудавшуюся наркосбытчицу

Тольяттинские полицейские задержали 37-летнюю женщину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Местную жительницу остановили возле дома на Цветном бульваре. У нее при себе было восемь свертков с 3 г N-метилэфедрона. Подозреваемая рассказала, что приобрела наркотик в интернете и планировали сбывать через "закладки".
В отношении возбудили уголовное дело и отправили ее под домашний арест.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎