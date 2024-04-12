В Тольятти задержали неудавшуюся наркосбытчицу

Тольяттинские полицейские задержали 37-летнюю женщину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Местную жительницу остановили возле дома на Цветном бульваре. У нее при себе было восемь свертков с 3 г N-метилэфедрона. Подозреваемая рассказала, что приобрела наркотик в интернете и планировали сбывать через "закладки".

В отношении возбудили уголовное дело и отправили ее под домашний арест.