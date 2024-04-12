Паводок в Самарской области: оперативная информация МЧС

В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными пять низководных мостов, 83 частных жилых домов, 457 приусадебных участков.

Вода отступила от трех жилых домов и 22 приусадебных участков.

По-прежнему отсутствует транспортное сообщение с н. п. Полудни Кинель-Черкасского района, необходимые средства для жизнеобеспечения населения имеются.

За сутки оказались подтопленными 50 жилых домов, в Богатовском, Кинель-Черкасском и Борском районах, а также 57 приусадебных участков в Богатовском, Борском, Красноярском и Похвистневском районах.

Для граждан подтопленных территорий подготовлено 13 пунктов временного размещения на 3000 мест. В одном пункте временного размещения находятся 12 человек, в том числе трое детей.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.