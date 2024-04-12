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Самарская прокуратура прокомментировала обрушение облицовки на пр. Кирова

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура отреагировала на ситуацию с обрушением кирпичной облицовки жилого дома в Самаре.

Фото: Прокуратура Самарской области

Напомним, утром 12 апреля обрушилась часть облицовке с дома № 304 по пр. Кирова. При этом еще год назад — в апреле 2023 г. местные жители жаловались, что часть облицовки отслоилась от стены и может упасть.

В том же апреле 2023 г. здание осматривала комиссия, ТСЖ обязали обследовать и безопасно разобрать кирпичную кладку, а городская прокуратура обещала следить за ремонтом.

Теперь надзорное ведомство сообщает, что прокурор Промышленного района на месте инцидента контролирует устранение последствий обрушения и обеспечение безопасности граждан. Также ведомство планирует контролировать вопрос переноса срока капитального ремонта здания.

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