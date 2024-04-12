Самарская прокуратура прокомментировала обрушение облицовки на пр. Кирова

Прокуратура отреагировала на ситуацию с обрушением кирпичной облицовки жилого дома в Самаре.
Напомним, утром 12 апреля обрушилась часть облицовке с дома № 304 по пр. Кирова. При этом еще год назад — в апреле 2023 г. местные жители жаловались, что часть облицовки отслоилась от стены и может упасть.
В том же апреле 2023 г. здание осматривала комиссия, ТСЖ обязали обследовать и безопасно разобрать кирпичную кладку, а городская прокуратура обещала следить за ремонтом.
Теперь надзорное ведомство сообщает, что прокурор Промышленного района на месте инцидента контролирует устранение последствий обрушения и обеспечение безопасности граждан. Также ведомство планирует контролировать вопрос переноса срока капитального ремонта здания.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!