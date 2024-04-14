89-летняя самарчанка отдала мошенникам 70 тыс. руб., чтобы спасти родственников

В Самаре 89-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине позвонил неизвестный, представился адвокатом и стал уверять, что ее родственник попал в ДТП и срочно требуются деньги, чтобы "отмазать" его от ответственности. В итоге собеседник убедил пожилую самарчанку передать "доверенному лицу" 70 тыс. рублей.
Позже потерпевшая все же позвонила настоящему родственнику и поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎