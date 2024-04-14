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Преступления Происшествия

89-летняя самарчанка отдала мошенникам 70 тыс. руб., чтобы спасти родственников

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 89-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонил неизвестный, представился адвокатом и стал уверять, что ее родственник попал в ДТП и срочно требуются деньги, чтобы "отмазать" его от ответственности. В итоге собеседник убедил пожилую самарчанку передать "доверенному лицу" 70 тыс. рублей.

Позже потерпевшая все же позвонила настоящему родственнику и поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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