89-летняя самарчанка отдала мошенникам 70 тыс. руб., чтобы спасти родственников

В Самаре 89-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине позвонил неизвестный, представился адвокатом и стал уверять, что ее родственник попал в ДТП и срочно требуются деньги, чтобы "отмазать" его от ответственности. В итоге собеседник убедил пожилую самарчанку передать "доверенному лицу" 70 тыс. рублей.

Позже потерпевшая все же позвонила настоящему родственнику и поняла, что ее обманули. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.