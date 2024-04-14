Пьяный тольяттинец решил бесплатно обзавестись велосипедом

Тольяттинские полицейские задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Из магазина в ТЦ на Автозаводском шоссе пропал велосипед стоимостью 35 тыс. рублей. На записях камер видеонаблюдения из магазина правоохранители узнали уже имевшего судимости местного жителя.
Когда подозреваемого задержали, он объяснил свои действия алкогольным опьянением. По факту кражи возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎