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Преступления Происшествия

Пьяный тольяттинец решил бесплатно обзавестись велосипедом

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из магазина в ТЦ на Автозаводском шоссе пропал велосипед стоимостью 35 тыс. рублей. На записях камер видеонаблюдения из магазина правоохранители узнали уже имевшего судимости местного жителя.

Когда подозреваемого задержали, он объяснил свои действия алкогольным опьянением. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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