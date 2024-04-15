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Экология Общество

"Тольяттиазот" презентовал новую серию мультфильма на тему экологии

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках работы по экологическому воспитанию представители ТОАЗа посетили ведомственный детский ясли-сад "Тюльпан", где презентовали третью серию мультфильма "Приключения Толика Азотова", посвященную вкладу химиков в охрану окружающей среды.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Гостем праздника стал талисман компании Толик Азотов. После показа мультфильма для детей была организована интерактивная эковикторина. Они также получили тематические подарки — настольные игры, содержащие уникальные сведения о природе Поволжья: "Турпоход по Самарской луке" и "Красная книга Самарской области" — и наборы для проведения химических экспериментов, ориентированные на самых маленьких.

Предыдущие серии мультсериала "Приключения Толика Азотова" направлены на профориентацию и вовлечение подрастающего поколения в мир большой химии. Главные герои — Толик Азотов и его младшая сестра Вероника — проводят простейшие химические опыты и узнают интересную информацию о деятельности "Тольяттиазота".

В рамках просветительской работы все серии мультфильма передаются в детские сады Ставропольского района Самарской области, с которыми сотрудничает компания.

"Экологическое воспитание — одна из приоритетных задач "Тольяттиазота". Компания сама заботится о регионе присутствия и пропагандирует эту важную миссию среди других. Экосознание формируется еще в детстве, именно поэтому мы начинаем с самых маленьких. Через мультики, через ТОАЗбуки, через развивающие игры, через собственный пример мы рассказываем детям, зачем сажать деревья, сортировать мусор, выпускать рыбу в Волгу и заниматься волонтерством. Надеемся, что дошкольники последуют примеру сотрудников "Тольяттиазота" и будут более внимательно относиться к окружающей среде", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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