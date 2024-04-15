Климовский мост готов на 94%

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Работы по строительству Обхода Тольятти с мостом через реку Волгу находятся в завершающей стадии. Сейчас они сконцентрированы на подходах к мосту. Устройство походов соединит построенную дорогу и мостовую конструкцию.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области