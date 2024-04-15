Климовский мост готов на 94%

Работы по строительству Обхода Тольятти с мостом через реку Волгу находятся в завершающей стадии. Сейчас они сконцентрированы на подходах к мосту. Устройство походов соединит построенную дорогу и мостовую конструкцию.
Также в ближайшее время мостовики приступят к установке первого деформационного шва в центре моста. Всего здесь их будет два. Они соединят железобетонную конструкцию в единое целое.
Параллельно на мосту стартуют работы по укладке нижнего слоя асфальта.
Общая степень готовности объекта составляет 94%, сообщает министерство транспорта Самарской области.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?