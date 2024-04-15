Паводковыми водами затапливает Бариновку, где расположена деревянная мельница XIX века

В понедельник, 15 апреля, в зоне затопления оказались дома на ул. Озерной в Бариновке Нефтегорского района.
По словам очевидца, под водой оказались дома, приусадебные участки и прилегающие территории. Если утром уровень воды был невысоким, то уже к вечеру оказался по грудь взрослому человеку. На данный момент, со слов свидетеля, жители эвакуируются собственными силами.
С главой администрации сельского поселения журналиста Волга Ньюс не связали ввиду ее занятости.
По информации ГУ МЧС по Самарской области, по состоянию на 15 апреля в связи с паводком в Богатовском районе действует режим чрезвычайной ситуации, еще в 12 районах и одном городе - режим повышенной готовности: Новокуйбышевске, Большеглущицком, Борском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском, Камышлинском, Волжском и Красноярском районах.
Подтопленными остаются пять мостов, 210 жилых домов, 665 приусадебных участков.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!