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Автопром Машиностроение

Царь гибрид - Тесла больше не нужна!

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Что представляют собой гибриды AITO M5 и M7 от производителя гаджетов и электроники для дома? Где можно их протестировать в Самаре?

Фото: предоставлено ООО "Самара-Моторс"

AITO — это премиальные автомобили, которые займут место Mercedes-Benz в России. Первые модели М5 и М7 уже доступны для просмотра в "Самара-Моторс" на Московском шоссе, 17 км. Главная особенность гибридов AITO — система, которая позволяет передавать мощность на колеса только от электрического двигателя, обеспечивая низкий транспортный налог и экономичный расход топлива.

AITO M5 обладает цельноалюминиевым кузовом, независимыми подвесками и системой полного привода с регулируемым вектором тяги. Автомобиль также оснащен автопилотом 2-го уровня для безопасности.

М7, признанный "Автомобилем года" в Китае, представляет собой роскошный кроссовер с множеством интеллектуальных систем и ассистентов водителя. Салон М7 с тремя рядами сидений обеспечивает комфорт и пространство для каждого пассажира.

Приобретая автомобиль AITO у официального дилера "Самара-Моторс", вы получаете официальную гарантию 2 года или 100 000 км, а также выгодные условия при покупке в лизинг.

Для знакомства с брендом AITO в Самаре звоните по номеру +7 (846) 342-55-55 или посещайте адрес: г. Самара, Московское шоссе, 17 км, 1 линия, стр. 15.

Реклама. ООО "Самара-Моторс".

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Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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