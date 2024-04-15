Царь гибрид - Тесла больше не нужна!

Что представляют собой гибриды AITO M5 и M7 от производителя гаджетов и электроники для дома? Где можно их протестировать в Самаре?

AITO — это премиальные автомобили, которые займут место Mercedes-Benz в России. Первые модели М5 и М7 уже доступны для просмотра в "Самара-Моторс" на Московском шоссе, 17 км. Главная особенность гибридов AITO — система, которая позволяет передавать мощность на колеса только от электрического двигателя, обеспечивая низкий транспортный налог и экономичный расход топлива.

AITO M5 обладает цельноалюминиевым кузовом, независимыми подвесками и системой полного привода с регулируемым вектором тяги. Автомобиль также оснащен автопилотом 2-го уровня для безопасности.

М7, признанный "Автомобилем года" в Китае, представляет собой роскошный кроссовер с множеством интеллектуальных систем и ассистентов водителя. Салон М7 с тремя рядами сидений обеспечивает комфорт и пространство для каждого пассажира.

Приобретая автомобиль AITO у официального дилера "Самара-Моторс", вы получаете официальную гарантию 2 года или 100 000 км, а также выгодные условия при покупке в лизинг.

Для знакомства с брендом AITO в Самаре звоните по номеру +7 (846) 342-55-55 или посещайте адрес: г. Самара, Московское шоссе, 17 км, 1 линия, стр. 15.