В Самарском зоопарке отметят первый день рождения львенка Алтая

Во вторник, 16 апреля, в 13:00 ГБУ "Самарский зоопарк" ((ул. Ново-Садовая, 146) приглашает посетителей на день рождения львенка Алтая (6+).

"В этом возрасте у львов уже можно наблюдать "подростковую щетину", которая со временем превратится в роскошную пышную гриву", - рассказали в зоопарке.

Сотрудники учреждения расскажут гостям об образе жизни львов, их повадках и семейных отношениях. Посетители узнают характер Алтая, что он любит, откуда он родом. Ребята смогут принять участие в конкурсах и викторинах о диких кошках и животных Африки.

Напомним, львенок поступил в Самарский зоопарк в июне 2023 года. Ранее, 18 апреля, учреждение лишилось одного из своих главных обитателей - умер лев Цезарь. Губернатор Дмитрий Азаров заверил земляков, что постарается договориться о доставке в самарский зоопарк нового льва. Оперативно откликнулись коллеги из Алтайского края, и Алтай был доставлен в Самару.