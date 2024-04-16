В Тольятти работает центр, дроны которого уничтожают танки Abrams

АНО ДПО "ЦИ БС" — Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Центр изучения беспилотных систем". Под таким безобидным названием в Тольятти функционирует научно-технический центр разработки и производства боевых беспилотников.
Серое здание, в котором могли бы размещаться ателье, офисы любой компании, склад. Несколько лестничных пролетов, коридоры. В сопровождении двух ребят, встретивших нас на значительном удалении от здания, входим в один из кабинетов.
За большими мониторами сидят парни в военной форме. На экранах симуляторные полеты воздушных дронов. Хоть мы и стараемся не заглядывать в лица, руководитель рекомендует всем надеть балаклавы. Шторы на окнах уже задернуты.
Несколько помещений, включающих учебный класс, где кроме инструкций на стенах и флагов на полках установлены "бронники" и тактические шлемы.
Производственный участок, где шумно работает 3D-принтер, верстак с паяльными станциями, коробки с комплектующими. Несколько моделей беспилотников, которые нельзя снимать. Их быстро уносят куда-то.
"Центр изучения беспилотных систем" в своей деятельности ориентирован не только на обучение операторов БПЛА и разработку боевых дронов, но и на промышленный выпуск. Впрочем, основное производство находится в Москве, а тольяттинское АНО по сути является конструкторским бюро московского Центра разработки НПЦ-21.
Директор "Центра изучения беспилотных систем" Ксения Шумилова говорит, что коллектив сложился из неравнодушных людей. С самого начала СВО они занимались сбором гуманитарки для бойцов, но быстро переориентировались на помощь в поставках дронов в действующие части. Все-таки воюют не тушенкой и носками — рассудили они.
"Часть наших сотрудников бывшие военные с реальным боевым опытом. Есть совсем далекие от боевых действий парни. Но всех нас, не сочтите за пафос, объединяет одно — любовь к Родине и переживания за тех, кто на фронте", — говорит Ксения.
Центр финансируется частными лицами и компаниями, которым не все равно, как и чем воюют российские солдаты на СВО.
"Никакого централизованного финансирования нет. И это большая проблема, ведь любая ошибка ученика при сборке беспилотника обходится по минимуму в 20 тысяч рублей", — делится она.
На вопрос о том, сколько бойцов прошло через учебный центр, Ксения отвечает уклончиво: "Точных цифр назвать я не смогу. Надеюсь, что вы понимаете причину. Скажем так, несколько десятков".
Она добавляет, что учат здесь не только пилотов, но и сервисных специалистов. Обучение начинается с тестирования, которое позволяет определить кого лучше готовить из конкретного человека — технического специалиста или оператора дрона.
"Обучаются и те и другие по схожей программе. Но у оператора чуть больший уклон в полеты, а у техника в обслуживание. Делается это для того, чтобы каждый мог быть взаимозаменяемым", — поясняет Ксения.
Слушатель центра сначала учится собирать беспилотники, ремонтировать их, перепрошивать и адаптировать под внезапные задачи. После этого начинаются полеты на симуляторах, затем в помещении, чтобы чувствовать габариты. И уже потом он выходит на открытое пространство. После сдачи выпускных экзаменов каждый ученик уезжает в зону СВО со своим дроном.
К обучению здесь подходят гибко, не ставят жестких сроков. Если команда готова ускорится, чтобы быстрее уехать для выполнения боевых задач, то обучение проводится без выходных, в максимальном темпе. В среднем процесс занимает от двух недель.
"Мы работаем только по заявкам военных частей, — уточняет Ксения. — Со стороны заявки мы не принимаем заявки. Обусловлено это тем, что специалисты должны служить там, где они особенно требуются. И еще таким образом мы отсеиваем случайных людей — это и вопрос рисков потери драгоценного времени, и безопасности".
"ЦИ БС" поддерживает своих выпускников и после их выпуска. Впрочем, откликается он и на запросы всех бойцов, которые столкнулись с "профильными" сложностями на СВО. Как пример Екатерина приводит ситуацию, когда с помощью телефонных консультаций центру удалось помочь настроить дроны, чтобы те могли работать несмотря на противодействие вражеской установки радиоэлектронной борьбы.
Удаленными консультациями дело не ограничивается. Специалисты Центра изучения беспилотных систем регулярно выезжают в зону ведения боевых действий, где взаимодействуют с операторами и командным составом.
Пока Ксения все это рассказывала, ей сообщили, что дрон, произведенный центром в Тольятти, уничтожил танк Abrams из числа поставленных Украине странами НАТО.
Пока произведено несколько сотен БПЛА. Частично производство локализовано — винты, элементы рамы и другие части в центре производят сами.
"Наш флагман носит имя "Веселый", — продолжила директор центра. — Назвали мы его так в честь погибшего на СВО друга и коллеги. Эта модель имеет разное оснащение в зависимости от запросов военных. Кроме того, наши специалисты работают и над другими моделями дронов. Есть почти готовые решения формата "крыло" — это уже беспилотник самолетного типа".
Последние комментарии
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************
К сожалению, без вмешательства СК даже при наличии решений судов вопрос обеспеченности инфраструктурой микрорайона так и не решается. Хочется надеется, что в итоге все законные требования граждан о доступности медицинской помощи и обеспеченности детскими садами будет решен.
Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)
Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?