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Общество

Средства гигиены и электроприборы: самарские волонтеры рассказали, что просят люди в зонах подтопления

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на середину апреля ситуация с паводком в Самарской области продолжает оставаться очень напряженной — подтоплено 174 жилых дома и 793 приусадебных участка. Наиболее сложная обстановка — в Богатовском районе, но и в других районах есть пострадавшие от природной стихии. Самарское отделение Движения Первых совместно с Самарским центром развития добровольчества организовали сбор гуманитарной помощи для тех, кто пострадал от паводка. В интервью Волга Ньюс заместитель председателя совета местного отделения Движения Первых городского округа Самара Егор Гордиенко рассказал, как проходит сбор и когда будет передана гуманитарная помощь.

Фото: фото предоставлено спикером

- Расскажите, в какой момент решили присоединиться к поддержке пострадавших и запустить сбор помощи?

- В СМИ мы увидели сюжеты о том, что не только Оренбуржье затапливается, но и территория Самарской области. Первыми в зоне подтопления оказались Обшаровка, Большечерниговский, Большеглушицкий районы. Неделю назад, 8 апреля, мы начали анализировать, как можно организовать помощь людям. Поговорили с партнерами, на площадях которых мы сейчас находимся. Это ул. Вилоновская, 30, "Стрелка Холл". Нам дали добро.

Два дня мы подготавливали информационные посты, инфраструктуру внутри помещения, поскольку здесь же в другое время проводятся разные мероприятия. Пространство мы переделали под пункт приема помощи, чтобы людям, приносящим посылки, было комфортно.

С 10 апреля открыли двери и начали принимать гуманитарную помощь. Предварительно мы выяснили от коллег из муниципалитетов, что люди остались полностью без вещей — подушек, одеял, других постельных принадлежностей, без одежды и обуви. Соответственно, это были первоочередные позиции, и неравнодушные граждане их приносили. Кроме того, требуются продукты питания, средства гигиены.
На данный момент, и большое спасибо за это нашим гражданам, с одеждой проблем нет. Последние два дня мы перебираем вещи, чтобы составить перечень того, что имеем в распоряжении. Затем мы рассортируем все адресно.

К нам обращались Богатовский, Красноярский, Большечерниговский, Нефтегорский районы. По ситуации будем смотреть, возможно какие-то населенные пункты добавятся к списку. Со всех обратившихся собираем обратную связь.

- Спустя неделю после объявленного сбора можете проанализировать, насколько объемен гуманитарный груз, который вам принесли?

- У нас помещение примерно в 30 "квадратов". Половина уже занята. Это именно вещи, то есть одежда. Сейчас вектор немного сместился в сторону средств гигиены, электроприборов, мелкой бытовой техники, необходимой для жизнеобеспечения людей. И на этом мы делаем акцент в соцсетях. В постах нашей группы "Вконтакте" и в других соцсетях можно ознакомиться с актуальной информацией о том, в чем сейчас больше всего нуждаются люди.

- Что, в основном, приносят? Новое или б/у?

- Несли пока, в основном, одежду разных размеров. Преимущественно б/у. Одеяла тоже приносят, подушки, хозтовары. За неделю в сборах приняло участие более 50 человек, причем это не только физлица, но и представители организаций, образовательных учреждений. Много звонков поступает из районов и других городов, из Тольятти, Сызрани. Там люди тоже хотят помочь.

- Есть то, чего вам сейчас не хватает?

- Нам не хватает людей. Сейчас в штабе задействовано около 20 человек, но требуются именно автоволонтеры. Дело в том, что многие районы в городе, например, ТОСы Промышленного района, собирают все на своих площадях. И требуются автомобили, чтобы помочь доставить это в центральный пункт приема помощи.

- Запросы пострадавших, примерно, понятны, но, возможно, были какие-то необычные просьбы. Либо, напротив, приносили то, что вас удивило?

- Необычных запросов у людей нет, все стандартно. После того, как мы завершим сбор гумпомощи, будем развозить ее по населенным пунктам. Ориентировочно, 20–21 апреля. И уже на местах еще пообщаемся с теми, кто пострадал от паводка, соберем новые запросы, самостоятельно проанализируем, в чем больше всего люди нуждаются. А из того, что приносили, удивили туфли на каблуках. Это был единственный случай, но интересна логика, по которой это сделали.

- Получается, якобы помогающие просто воспользовались ситуацией, от чего можно избавиться и "причинить добро". А вообще вы проводите фильтр "гуманитарки", что-то отбраковываете?

- Пока ничего не отбраковывали, но временно закрыли вопрос с одеждой. Возможно, откроем вновь позже, когда уже на месте будет понятно, чего конкретно людям не хватает. Например, недавно нам звонила девушка и предлагала принести детскую одежду и обувь. Пока мы ее притормозили, поскольку нужно понимать, есть ли дети и конкретно того возраста среди пострадавших от потопа.

- Как проходит ваш рабочий день?

- Рабочий день начинается с 10:00 и завершается в 20:00. В это время мы дежурим в центре, осуществляем организационную работу, размещаем информацию в соцсетях. В разное время приходят волонтеры, помогают в сортировке и приеме гуманитарной помощи, ее инвентаризации. Также совместно формулируем задачи на ближайшую перспективу. В планах сейчас — сформировать пул автоволонтеров, которые отправятся с помощью в районы. Так как большинство наших сотрудников — школьники и студенты, они проводят в центре не полный день, а по возможностям.

- Как могут найти вас самарцы, которые хотят помочь пострадавшим от паводка?

- Мы работаем в Центре современных инициатив StrelkaHall (ул. Вилоновская, 30) с 10.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00 в выходные дни. Телефоны для связи: 8 (987) 155-08-58 Егор, 8 (927) 203-80-35 Сергей. В соцсетях нас можно найти по ссылкам: Вконтакте, Телеграм-канал.

В минсоцдемографии Самарской области сообщили, что с 16 апреля 2024 года начинают работу мобильные офисы принятия заявлений для оказания материальной помощи на первоочередные нужды. Время работы с 8.00 до 12.00.
  • Кинель-Черкасский район
— с. Полудни, Культурно-досуговый центр, ул. Садовая д. 55
  • Богатовский район
-п. Заливной, ул. Дорожная, напротив дома № 4 (с 8.00 до 12.00)
-с. Богатое, ул. Комсомольская, д. 46 (с 13.00 дг 16.00)
  • Пестравский район
-с Пестравка, ул. 50 лет Октября, 43
  • Красноармейский район
-с. Красноармейское, ул. Шоссейная, 34
  • Кошкинский район
-с.Шпановка, Администрация сельского поселения: улица Специалистов, дом 4.
— С. Старое Юреево, сельский дом культуры: ул. Центральная, д. 69А
— С. Степная Шентала, сельский дом культуры: ул. Центральная, д. 4
  • Красноярский район
— Пос. Угловой ДК (ПВР), ул. Садовая д. 4
-С. Большая Каменка ДК, ул. Центральная д. 37
  • Елховский район
-Администрация сельского поселения Красное Поселение, пос. Нижняя Кондурча, улица Набережная, дом 1
  • Нефтегорский район
— с. п. Утевка ул. Торговая, 22, тел. 88467031330
-с.п. Покровка, ул. Первомайская, 6, тел. 88467033182
-с.п. Бариновка, ул. Чапаевская, 22

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Шашков 10 апреля 2024 12:49 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!

Эля Знаменская 10 апреля 2024 11:38 До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************

Алексей Роговой 09 апреля 2024 19:46 Глава СК РФ потребовал доклад по социальной инфраструктуре на Пятой просеке в Самаре

К сожалению, без вмешательства СК даже при наличии решений судов вопрос обеспеченности инфраструктурой микрорайона так и не решается. Хочется надеется, что в итоге все законные требования граждан о доступности медицинской помощи и обеспеченности детскими садами будет решен.

Виктор Авдошин 06 апреля 2024 07:43 Проект капремонта ул. Дачной в Самаре разработают до конца года

Эту знают улицу " Не толь ко лишь все" .( мер Кличко)

Вячеслав Гусев 05 апреля 2024 03:08 Представители диаспор в Самарской области высказались о важности соблюдения законов РФ и уважения местной культуры

Это кто? Чо а сражаться за Россию слабо?

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