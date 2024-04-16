Средства гигиены и электроприборы: самарские волонтеры рассказали, что просят люди в зонах подтопления

По состоянию на середину апреля ситуация с паводком в Самарской области продолжает оставаться очень напряженной — подтоплено 174 жилых дома и 793 приусадебных участка. Наиболее сложная обстановка — в Богатовском районе, но и в других районах есть пострадавшие от природной стихии. Самарское отделение Движения Первых совместно с Самарским центром развития добровольчества организовали сбор гуманитарной помощи для тех, кто пострадал от паводка. В интервью Волга Ньюс заместитель председателя совета местного отделения Движения Первых городского округа Самара Егор Гордиенко рассказал, как проходит сбор и когда будет передана гуманитарная помощь.

- Расскажите, в какой момент решили присоединиться к поддержке пострадавших и запустить сбор помощи?

- В СМИ мы увидели сюжеты о том, что не только Оренбуржье затапливается, но и территория Самарской области. Первыми в зоне подтопления оказались Обшаровка, Большечерниговский, Большеглушицкий районы. Неделю назад, 8 апреля, мы начали анализировать, как можно организовать помощь людям. Поговорили с партнерами, на площадях которых мы сейчас находимся. Это ул. Вилоновская, 30, "Стрелка Холл". Нам дали добро.

Два дня мы подготавливали информационные посты, инфраструктуру внутри помещения, поскольку здесь же в другое время проводятся разные мероприятия. Пространство мы переделали под пункт приема помощи, чтобы людям, приносящим посылки, было комфортно.

С 10 апреля открыли двери и начали принимать гуманитарную помощь. Предварительно мы выяснили от коллег из муниципалитетов, что люди остались полностью без вещей — подушек, одеял, других постельных принадлежностей, без одежды и обуви. Соответственно, это были первоочередные позиции, и неравнодушные граждане их приносили. Кроме того, требуются продукты питания, средства гигиены.

На данный момент, и большое спасибо за это нашим гражданам, с одеждой проблем нет. Последние два дня мы перебираем вещи, чтобы составить перечень того, что имеем в распоряжении. Затем мы рассортируем все адресно.

К нам обращались Богатовский, Красноярский, Большечерниговский, Нефтегорский районы. По ситуации будем смотреть, возможно какие-то населенные пункты добавятся к списку. Со всех обратившихся собираем обратную связь.

- Спустя неделю после объявленного сбора можете проанализировать, насколько объемен гуманитарный груз, который вам принесли?

- У нас помещение примерно в 30 "квадратов". Половина уже занята. Это именно вещи, то есть одежда. Сейчас вектор немного сместился в сторону средств гигиены, электроприборов, мелкой бытовой техники, необходимой для жизнеобеспечения людей. И на этом мы делаем акцент в соцсетях. В постах нашей группы "Вконтакте" и в других соцсетях можно ознакомиться с актуальной информацией о том, в чем сейчас больше всего нуждаются люди.

- Что, в основном, приносят? Новое или б/у?

- Несли пока, в основном, одежду разных размеров. Преимущественно б/у. Одеяла тоже приносят, подушки, хозтовары. За неделю в сборах приняло участие более 50 человек, причем это не только физлица, но и представители организаций, образовательных учреждений. Много звонков поступает из районов и других городов, из Тольятти, Сызрани. Там люди тоже хотят помочь.

- Есть то, чего вам сейчас не хватает?

- Нам не хватает людей. Сейчас в штабе задействовано около 20 человек, но требуются именно автоволонтеры. Дело в том, что многие районы в городе, например, ТОСы Промышленного района, собирают все на своих площадях. И требуются автомобили, чтобы помочь доставить это в центральный пункт приема помощи.

- Запросы пострадавших, примерно, понятны, но, возможно, были какие-то необычные просьбы. Либо, напротив, приносили то, что вас удивило?

- Необычных запросов у людей нет, все стандартно. После того, как мы завершим сбор гумпомощи, будем развозить ее по населенным пунктам. Ориентировочно, 20–21 апреля. И уже на местах еще пообщаемся с теми, кто пострадал от паводка, соберем новые запросы, самостоятельно проанализируем, в чем больше всего люди нуждаются. А из того, что приносили, удивили туфли на каблуках. Это был единственный случай, но интересна логика, по которой это сделали.

- Получается, якобы помогающие просто воспользовались ситуацией, от чего можно избавиться и "причинить добро". А вообще вы проводите фильтр "гуманитарки", что-то отбраковываете?

- Пока ничего не отбраковывали, но временно закрыли вопрос с одеждой. Возможно, откроем вновь позже, когда уже на месте будет понятно, чего конкретно людям не хватает. Например, недавно нам звонила девушка и предлагала принести детскую одежду и обувь. Пока мы ее притормозили, поскольку нужно понимать, есть ли дети и конкретно того возраста среди пострадавших от потопа.

- Как проходит ваш рабочий день?

- Рабочий день начинается с 10:00 и завершается в 20:00. В это время мы дежурим в центре, осуществляем организационную работу, размещаем информацию в соцсетях. В разное время приходят волонтеры, помогают в сортировке и приеме гуманитарной помощи, ее инвентаризации. Также совместно формулируем задачи на ближайшую перспективу. В планах сейчас — сформировать пул автоволонтеров, которые отправятся с помощью в районы. Так как большинство наших сотрудников — школьники и студенты, они проводят в центре не полный день, а по возможностям.

- Как могут найти вас самарцы, которые хотят помочь пострадавшим от паводка?

- Мы работаем в Центре современных инициатив StrelkaHall (ул. Вилоновская, 30) с 10.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00 в выходные дни. Телефоны для связи: 8 (987) 155-08-58 Егор, 8 (927) 203-80-35 Сергей. В соцсетях нас можно найти по ссылкам: Вконтакте, Телеграм-канал.