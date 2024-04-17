Движение по Волжскому проспекту в Самаре восстановлено

В Самаре утром в среду, 17 апреля, открыли движение по Волжскому проспекту. Об этом сообщает самарский блогер Евгений Щекин в своем телеграм-канале.

Напомним, движение на участке от ул. Вилоновской до Ульяновского спуска временно перекрывали 16 числа для всех видов транспорта, включая общественный, в связи с ремонтом водопроводной линии.