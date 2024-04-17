В Самарской области в затопленном поселке спасена собака

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Специалисты МЧС встретили обессиленное животное накануне при патрулировании подтопленного с. Заливное. Пес изо всех сил пытался удержаться на плаву.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России