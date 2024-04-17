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Экология Общество

Общественный центр Сбера приглашает жителей Самары на форум "Эковесна"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие пройдёт в день рождения экопространства — в этом году центру исполняется три года.

19 апреля — в преддверии дня рождения Общественного центра Сбера в Самаре — состоится ежегодный экологический форум "ЭкоВесна". Некоммерческие, общественные организации, а также волонтёры и неравнодушные к экологии жители региона смогут обсудить актуальные вопросы по сохранению экологии Самарской области и запланировать совместные проекты.

Форум пройдёт по трём основным направлениям: "Организация точек сбора вторсырья в многоквартирных домах", "Вторичная переработка" и "Экопросвещение". В этом году специальными гостями мероприятия станут автор блога "Чистомен" из Челябинска и Анна Смирнова, специалист экологического движения "РазДельный Сбор" из Санкт-Петербурга.

Подробная программа:

  • 11:00 — старт форума;
  • 11:30 — 12:30 — выступление спикеров блока "Организация точек сбора вторсырья в многоквартирных домах". Регистрация
  • 13:30 — 14:30 — выступление спикеров блока "Вторичная переработка". Регистрация
  • 15:30 — 17:00 — выступление спикеров блока "Экопросвещение". Регистрация
  • 17:00 — завершение мероприятия.

Предварительная регистрация на форум — обязательна.

Напомним, что Общественный центр в Самаре — пространство городского лектория с погружением в экотехнологии — был открыт по инициативе Сбера в 2021 году. За три года работы центра десятки некоммерческих организаций и благотворительных фондов провели сотни просветительских мероприятий, в рамках которых жители Самары и области могли значительно расширить свои знания об экологической и социальной повестке.

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