Под уголовное дело попал замдиректора филиала ПАО "Россети-Волга"

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о взяточничестве в 63 регионе. Речь в нем идет о требовании денег за функционирование системы электроснабжения в помещении.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции в организации, требовал от директора фирмы, основным видом деятельности которой является производство строительных конструкций, 400 тыс. руб. за оказание содействия в оформлении технологического присоединения нежилого помещения под угрозой отключения объекта от электроснабжения", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Предполагается, что в марте 2024 г. предприниматель в Безенчукском районе передал местным жителям — посредникам 300 тыс. руб.в качестве первой части взятки. Действия подозреваемых пресекли сотрудники УФСБ по Самарской области.

По данным Волга Ньюс, фигурантом уголовного дела стал заместитель директора по реализации и развитию услуг Чапаевского ПО филиала ПАО "Россети-Волга" по фамилии Резниченко.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.