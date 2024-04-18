Мужчину с опрокинувшейся байдарки спасли на Волге в Самаре

В среду, 17 апреля, в Самаре спасли из Волги байдарочника. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

ЧП произошло в 16:33 в районе 3-й Просеки. 42-летний мужчина оказался в воде из-за опрокинувшейся байдарки. Сильное течение и низкая температура воды не позволили ему самостоятельно выбраться на берег.

В 16:47 мужчину доставили на спасательную станцию. Его передали врачам "скорой" с диагнозом: переохлаждение.