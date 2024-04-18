Мужчину с опрокинувшейся байдарки спасли на Волге в Самаре

В среду, 17 апреля, в Самаре спасли из Волги байдарочника. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
ЧП произошло в 16:33 в районе 3-й Просеки. 42-летний мужчина оказался в воде из-за опрокинувшейся байдарки. Сильное течение и низкая температура воды не позволили ему самостоятельно выбраться на берег.
В 16:47 мужчину доставили на спасательную станцию. Его передали врачам "скорой" с диагнозом: переохлаждение.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!