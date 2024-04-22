Эксперты назвали самые ожидаемые автомобильные новинки из КНР

Аналитики компании Газпромбанк Автолизинг, одного из крупных игроков рынка лизинга в сегменте автотранспорта, составили свой рейтинг самых ожидаемых китайских легковых автомобилей, которые должны появиться в России до конца 2024 года.

Модели оценивались по новизне и актуальности для российского рынка. При ранжировании учитывались концепция, технические характеристики, дизайн и оснащение.

1 место. XIAOMI SU7

Фото: Лей Цзюнь, Weibo

Высшую строчку рейтинга заняла модель XIAOMI SU7. Первый электромобиль именитого бренда бытовой электроники, разработанный собственными силами, уже собрал положительные отклики в КНР. Среди плюсов — уверенный разгон (0–100 км/ч за 2,78 с) и рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления 0,195 Cd. На приобретение автомобиля по предзаказу в Китае образовалась очередь на полгода вперед. Дата официального выхода новинки на российский рынок пока не объявлена, но эксперты уверены, что автомобиль имеет все шансы на успех.

2 место. JAECOO J8

Фото: JAECOO

На втором месте — полноразмерный кроссовер JAECOO J8 от суббренда CHERY. Российская спецификация автомобиля получит полный привод, классический "автомат" и систему управления вектором тяги.

3 место. TANK 700

Фото: Минпром КНР

Третье место у нового флагмана бренда TANK — полноразмерного рамного внедорожника с индексом 700. Бренд вышел на российский рынок с моделями 300 и 500 в прошлом году и успел войти в топ-10 самых популярных. Примечательно, что в Китае TANK 700 доступен только в виде гибрида, а для России готовится чисто бензиновая модификация. Это, по мнению экспертов, связано с тем, что гибриды на отечественном рынке пока не очень популярны.

4 место. EXEED EXLANTIX ET

Фото: EXEED

EXEED EXLANTIX ET — вторая модель новой линейки электрифицированных престижных автомобилей "под крылом" бренда EXEED. Динамичный бизнес-кроссовер с пневмоподвеской будет доступен в варианте с двумя электромоторами мощностью 561 л. с. и пробегом на одном заряде до 655 км. Более скромный одномоторный вариант сможет проезжать на одном заряде до 760 км.

5 место. GAC EMKOO

Фото: GAC

Бренд GAC собирается выйти в лидеры российского рынка, а вывод эффектного кроссовера EMKOO станет одним из шагов к этой цели. Новинка ожидается во второй половине года в двух версиях: с приводом на переднюю ось и 1,5-литровым мотором, а также с 2-литровым двигателем, 8-ступенчатым классическим "автоматом" и полным приводом. Причем последняя разработана специально для России и не имеет аналогов в китайской линейке моделей.

Газпромбанк Автолизинг (ООО "Газпромбанк Автолизинг") — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.