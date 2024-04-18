В Самаре сгорел торговый павильон на пр. Кирова

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В четверг, 18 апреля, в 1:11, загорелся торговый павильон на пр. Кирова, 177 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.