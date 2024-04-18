В Самарской области нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

В Сызранском районе Самарской области уничтожили артиллерийский снаряд, найденный на территории крупного промышленного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Росгвардейцы идентифицировали находку как 155-мм артиллерийский снаряд немецкого производства времен Гражданской войны.
Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас на полигон и уничтожили.
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Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!