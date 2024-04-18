В Тольятти ищут похитителя денег из банкомата

В Тольятти разыскивают мужчину, забравшего из банкомата чужие деньги. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Местная жительница хотела снять деньги в банкомате в ТЦ, но ушла, не дождавшись окончания операции. Позже ей пришло оповещение о снятии со счета 140 тыс. рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и теперь разыскивают злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Приметы подозреваемого: славянская внешность, на вид 35-40 лет, худощавого телосложения, короткие темные волосы, рост 170-175 см, был одет в черно-красную куртку, черные брюки и черные сапоги.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-(8482)-93-45-45, 8-(8482)-93-61-62, 89277797383 или 102.