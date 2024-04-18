Самарчанку обманули при покупке растений на 300 тыс. рублей

В Самаре 45-летняя местная жительница стала жертвой мошенников из интернета. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщина, работающая ветврачом, нашла в соцсети объявление о продаже экзотических растений из соседней страны и созвонилась с продавцом. Ей пообещали доставку транспортной компанией после внесения предоплаты.
Потерпевшая перевела около 300 тыс. рублей. Когда же она связалась с транспортной компанией, выяснилось, что имеющаяся у нее транспортная накладная — поддельная. Женщина обратилась в полицию, и теперь мошенника ищут.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎