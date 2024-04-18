Самарчанку обманули при покупке растений на 300 тыс. рублей

В Самаре 45-летняя местная жительница стала жертвой мошенников из интернета. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщина, работающая ветврачом, нашла в соцсети объявление о продаже экзотических растений из соседней страны и созвонилась с продавцом. Ей пообещали доставку транспортной компанией после внесения предоплаты.

Потерпевшая перевела около 300 тыс. рублей. Когда же она связалась с транспортной компанией, выяснилось, что имеющаяся у нее транспортная накладная — поддельная. Женщина обратилась в полицию, и теперь мошенника ищут.