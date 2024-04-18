Начались испытания прототипа первого в России радиолокационного кубсата

Стартует сборка летного образца, который отправится в космос.
Ученые Самарского университета им. Королёва приступили к испытаниям инженерной модели малого космического аппарата "АИСТ-СТ" — 12-юнитового наноспутника в формате "кубсат", оснащенного радаром и предназначенного для радиолокационного мониторинга поверхности Земли. Компактный спутник, способный с помощью сантиметровых радиоволн "видеть" сквозь плотные облака, создается самарскими учеными совместно со специалистами компании "Специальный Технологический Центр" (СТЦ) из Санкт-Петербурга. "АИСТ-СТ" должен стать первым отечественным наноспутником с радиолокационной установкой — до этого радары устанавливались в России на более крупные космические аппараты. Запуск спутника запланирован на вторую половину 2024 года.
Инженерная модель спутника — это полноразмерный прототип будущего космического аппарата, по конструктивному исполнению он максимально приближен к летному образцу, который отправится на орбиту. Отличие инженерной модели от реального космического аппарата в том, что полезная нагрузка и различные агрегаты на борту инженерной модели частично представлены макетами, а не действующими образцами. Инженерная модель, как правило, предназначена для подтверждения в ходе испытаний заданных характеристик конструкции.
"Инженерная модель спутника "АИСТ-СТ" готова, начаты испытания её отдельных систем. По конструкции и габаритам данная модель полностью идентична будущему космическому аппарату, например, рама и корпус модели аналогичны тем, что полетят потом в космос. Большинство внутренних систем и компонентов также реальные, действующие, однако часть полезной нагрузки и ряд бортовых приборов представлены лишь в виде массогабаритных макетов — это, к примеру, радиолокатор, солнечная панель и звездный датчик, отвечающий за определение ориентации спутника", — рассказал Максим Иванушкин, руководитель Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королёва.
"Пока сложно сказать, сколько по времени продлятся испытания инженерной модели, они могут занимать достаточно большой промежуток времени. Одновременно с началом испытаний инженерной модели совместно специалистами компании "СТЦ" и учеными Самарского университета начинается сборка летного образца спутника, запуск которого запланирован на вторую половину этого года", — отметил Максим Иванушкин.
В университете уже успешно отработана система раскрытия панелей солнечных батарей космического аппарата. Ранее испытания прошла двигательная установка спутника, разработанная в компании "Специальный Технологический Центр". Установка работает на фреоне и предназначена для изменения орбитальных параметров спутника. Испытания прошли в Московском авиационном институте.
Спутник "АИСТ-СТ" спроектирован в формате "кубсата" размерностью 12U (12 юнитов, то есть 12 соединенных друг с другом "кубиков", каждый размерами 10×10×10 см). Ученые Самарского университета им. Королёва разработали космическую платформу спутника и комплект научной аппаратуры, компания "СТЦ" — целевую радиолокационную аппаратуру и двигательную установку.
Радар спутника будет работать в Х-диапазоне, это диапазон от 8 до 12 ГГц (длина волн от 3,75 до 2,5 см). Благодаря радиолокационной аппаратуре можно будет вести мониторинг земной поверхности вне зависимости от времени суток и уровня освещенности, в любых погодных условиях, сквозь любые плотные облака и тучи. Обычной спутниковой оптике такие задачи не под силу.
С помощью радиолокационного зондирования можно получать точные данные по рельефу земной поверхности, находить скрытые объекты в лесах, эффективно следить за таянием ледников в горах, выявлять загрязненные участки водной поверхности и определять из космоса толщину льда для ледовой разведки и прокладке маршрутов ледоколов в Арктике и Антарктике.
Ожидается, что срок активного существования спутника "АИСТ-СТ" составит не менее 1 года, расчетная высота рабочей орбиты — от 450 до 500 км. Максимальная наклонная высота наблюдения — 500 км, полоса захвата — 70 км. С расчетной высоты радиолокатор компании "СТЦ" с синтезированной апертурой способен обеспечить разрешающую способность в маршрутном режиме около 10 метров, а в детальном — не хуже 2 метров.
Работы по созданию спутника "АИСТ-СТ" ведутся в рамках федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Планируется, что в дальнейшем конструкция спутника будет адаптирована под роботизированную сборку на опытном производстве Киберфизической фабрики малых космических аппаратов Самарского университета им. Королёва в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы".