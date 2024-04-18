На торги выставлены активы Николая Тарана в Воронеже

Объявлены торги по продаже части бизнес-центра "Фрегат" в центра Воронежа, который построила компания бывшего председателя совета директоров АО "Банк АВБ" Николая Тарана.

Помещения бизнес-центра продаются в рамках банкротства ООО фирма "Вега". Последним владеет ООО "Вертикаль", аффилированное Николаю Тарану. Все компании бизнесмена находятся в стадии банкротства. Основным активом фирмы "Вега" является семиэтажный бизнес-центр класса В+ в Воронеже по адресу ул. Степана Разина, 5а.

Помещения разбиты на несколько лотов в соответствии с этажностью. Общая начальная цена — 174,7 млн рублей. Еще почти 10,5 млн руб. стоит право аренды участка (1,6 тыс. кв. м) вокруг бизнес-центра. Итоги торгов подведут 22 мая.

ООО фирма "Вега" банкротится по инициативе ПАО Банк "Траст", под контроль которого перешли другие компании Николая Тарана. К "Веге" у банка требования на 798,1 млн рублей.

56 нежилых помещений ранее принадлежали ООО "Изумрудный" по договору долевого участия и были возвращены в конкурсную массу "Веги". В судебных документах указывается, что до 2020 г. обе фирмы являлись аффилированными лицами, входящими в группу компаний, контролируемых Николаем Тараном. Из пояснений кредитора банка "Траст" следует, что через цепочку взаимосвязанных фирм (ООО "Росскат-Капитал", ООО "Галактика", ООО "Вертикаль") фактический контроль над долей 99% уставного капитала должника перешел в 2019 г. к ООО "Росскат-Трейд", которое также контролировалось Тараном.

ООО Фирма "Вега" было задействовано во внутригрупповых операциях на значительные суммы. На счета компании поступали денежные средства аффилированных лиц. Средства направлялись на оплату процентов по кредитам, налоги, выплату заработной платы, расчеты с подрядчиками и прочими контрагентами. С 27 октября 2015 г. основным аффилированным лицом, через которое

осуществлялось финансирование "Веги", было ООО "Изумрудный".