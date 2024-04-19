В Самаре выступил хор Московского Сретенского монастыря

18 апреля на сцене ДК "Нефтяник" в Самаре хор Сретенского монастыря исполнил "Песни наших родителей". В рамках гастрольного тура при поддержке ПАО "НК Роснефть" творческий коллектив представил новую концертную программу.

Режиссером совместного проекта творческого коллектива и нефтяной компании стал Федор Степанов, а художественным руководителем — Андрей Полторухин. Режиссер проекта признался, что концертная программа хора посвящена теме единства русского народа: "Мы хотим, чтобы, даже находясь в большом зале, зритель ощущал, что находится в семейном кругу, за столом с близкими. Это дает ощущение единения, причастности к традиции, к великой русской культуре. Новая концертная программа "Песни наших родителей" — это то, с чем связана наша жизнь: песни, с которыми мы росли, взрослели, любили. Эти мотивы, которые напевала в детстве мама. Именно поэтому наша новая музыка — отражение преемственности поколений. С эти связано и то, что в творческом коллективе мы не делим зрителей по возрасту, а лишь делаем то, что любим. Публика, которая на это реагирует — и есть наша аудитория".

По словам Федора Степанова, программа охватывает духовную музыку, произведения времен наших родителей, музыку военных лет, советскую классику и современные композиции. Концерт начался с молитвы "Отче наш", переложенной на музыку М. Фадеева. Хор Сретенского монастыря исполнил хорошо знакомые всем композиции, среди которых: "Течет река Волга", "На безымянной высоте", "Кукушка" и многие другие. Также в этот день на самарской сцене состоялась премьера — коллектив представил песню на стихотворение Е. Евтушенко "Люди — родина моя".

Солист творческого коллектива Александр Бородейко подчеркнул, что программа ориентирована на широкую аудиторию: "Поколение наших родителей приходит послушать песни своей молодости, поколение детей и внуков — песни, которые они слышали когда-то. Это наследие, которое передается из уст в уста, так что никто не уйдет из зала, не получив отклик музыки прямо в сердце. Мы исполняем эстрадные песни со своего ракурса, пытаемся интерпретировать музыку через свое видение. На Волге нас всегда очень тепло встречают шквалами аплодисментов, чувствуется отдача из зала".

Во время финальной песни зрители осветили зал фонариками телефонов, тепло провожая творческий коллектив. Собравшиеся в зале сотрудники и ветераны самарской группы предприятий НК "Роснефть", представители общественности не остались равнодушными.

"Потрясающий репертуар. Невероятно глубокие, заполняющие всё пространство голоса. Во второй части концерта к хору Сретенского монастыря присоединились и зрители. От такого единения артистов с залом замирало сердце. Благодарю компанию "Роснефть" за возможность прикоснуться к прекрасному", — поделилась впечатлениями после концерта начальник отдела организации контроля качества Елена Кузьмина.

На одной сцене с артистами хора выступили сотрудники и дети сотрудников "Роснефти" — призеры и победители корпоративного творческого фестиваля "Энергия талантов". Среди них — работники АО "Самаранефтегаз": начальник планово-экономического сектора Анна Ловцова и ведущий специалист отдела землепользования Елена Павлова, а также дочь ведущего специалиста сектора контроля и организации работы с распорядительными документами Елены Ващенко Полина.

Сотрудничество между "Роснефтью" и Хором Сретенского монастыря началось в 2015 году, за это время творческий коллектив провел семь гастрольных сезонов и дал концерты в более чем 16 городах, где присутствует нефтяная компания.