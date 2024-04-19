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Преступления Происшествия

Подросток из Самарской области провернул аферу с банковской картой на 101 тыс. рублей

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневский районный суд Самарской области отправили уголовное дело о краже денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

24-летний потерпевший за 5 тыс. руб. на три месяца купил у знакомого банковскую карту, оформленную на другого человека. Однако вскоре карта оказалась заблокирована. Парень обратился к продавцу. Тот пообещал связаться с банком, но в итоге перестал отвечать на звонки. Тогда самарец нашел держателя карты. Им оказалась несовершеннолетняя, ничего не знавшая об операциях по счету.

Полицейские нашли того самого приятеля. 19-летний парень рассказал, что одолжил на время карту у несовершеннолетней сестры, а потом узнал, что банковские карты можно продавать, и решил заработать. Так нашел в интернете знакомого, заинтересованного в покупке. После блокировки карты парень он решил присвоить деньги и обратился в банк для перевыпуска карты. Вот только сотрудник финансового учреждения отказался выдавать наличные со счета несовершеннолетней держательнице карты. Так злоумышленник узнал, сколько денег есть на карте, и снял 95 тыс. руб. через банкомат. После этого карту опять заблокировали, и оставшиеся 6200 руб. он уже обналичил в кассе, обманув сестру и мать. Общая сумма ущерба составила более 101 тыс. рублей.

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