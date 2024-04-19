В Самаре задержаны подростки за попытку поджечь военный Ми-8

Сотрудники Самарского управления ФСБ и военной контрразведки совместно с оперативниками ГУ МВД установили и задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома "Кряж". Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ими оказались двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона.

Так, с начала года подростки подожгли два релейных шкафа в с. Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и не функционирующий поезд на железнодорожной станции "Жигулевское Море".

Военным следственным управлением СК России по ЦВО возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт). Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки страны сообщали об уничтожении вертолета на аэродроме "Кряж", выкладывая в качестве подтверждения видео плохого качества, на котором было видно пламя на ночном фоне. В силовых структурах региона тогда заявляли, что вертолет практически не пострадал.