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Преступления Происшествия

Старушка из Самары потеряла 200 тыс. руб., поверив, что ее "дочь попала в ДТП"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратилась 87-летняя жительница Самарской области с заявлением о мошенничестве.

Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника правоохранительных органов, который утверждал, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, в следствии которого погиб человек. Но, он готов не возбуждать уголовное дело взамен на денежное вознаграждение.

Пенсионерка, доверившись незнакомцу, в подъезде своего дома отдала курьеру все свои сбережения, более 200 тыс. рублей. Когда дочь вышла на связь и не подтвердила информацию о ДТП, женщина поняла, что ее обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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