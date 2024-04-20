Старушка из Самары потеряла 200 тыс. руб., поверив, что ее "дочь попала в ДТП"

В полицию обратилась 87-летняя жительница Самарской области с заявлением о мошенничестве.

Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника правоохранительных органов, который утверждал, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, в следствии которого погиб человек. Но, он готов не возбуждать уголовное дело взамен на денежное вознаграждение.

Пенсионерка, доверившись незнакомцу, в подъезде своего дома отдала курьеру все свои сбережения, более 200 тыс. рублей. Когда дочь вышла на связь и не подтвердила информацию о ДТП, женщина поняла, что ее обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело.