Старушка из Самары потеряла 200 тыс. руб., поверив, что ее "дочь попала в ДТП"

В полицию обратилась 87-летняя жительница Самарской области с заявлением о мошенничестве.
Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от сотрудника правоохранительных органов, который утверждал, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, в следствии которого погиб человек. Но, он готов не возбуждать уголовное дело взамен на денежное вознаграждение.
Пенсионерка, доверившись незнакомцу, в подъезде своего дома отдала курьеру все свои сбережения, более 200 тыс. рублей. Когда дочь вышла на связь и не подтвердила информацию о ДТП, женщина поняла, что ее обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎