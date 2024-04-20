В Тольятти в разгар застолья мужчина пырнул друга ножом

В полицию Автозаводского района Тольятти из больницы поступило сообщение о госпитализации 40-летнего местного жителя с тяжелыми травмами, полученными в ходе бытового конфликта.
Полицейским потерпевший пояснил, что он распивал спиртные напитки со своим приятелем, в какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес гостю удары кухонным ножом.
Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Во время опроса 35-летний местный житель объяснил, что в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил приятеля. Согласно заключению эксперта, здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.
В отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎