В Тольятти в разгар застолья мужчина пырнул друга ножом

В полицию Автозаводского района Тольятти из больницы поступило сообщение о госпитализации 40-летнего местного жителя с тяжелыми травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Полицейским потерпевший пояснил, что он распивал спиртные напитки со своим приятелем, в какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес гостю удары кухонным ножом.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса 35-летний местный житель объяснил, что в момент ссоры не смог справиться со своими эмоциями и ударил приятеля. Согласно заключению эксперта, здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

В отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.