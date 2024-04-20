Более 3,5 тысяч активистов "Единой России", МГЕР и "Волонтеров Победы" провели субботники по благоустройству памятников Великой Отечественной войне

Молодогвардейцы привели в порядок братские могилы и территории памятников в 58 регионах. На уборку памятников и мемориалов, захоронений участников Великой Отечественной войны вышли представители "Единой России", сторонники, волонтеры, жители регионов. Субботники также прошли в новых регионах.
"В Луганске провели уборку на территории мемориального комплекса "Острая Могила". Здесь установлены памятники солдатам времен Гражданской и Великой Отечественной войны, ополченцам Донбасса и Героям СВО. В Мариуполе провели субботник на братской могиле", — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.
В Херсонской области добровольцы прибрались на мемориальном комплексе "Воинам-водителям".
Председатель "Волонтеров Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что в этом году в порядок приведут памятные места, посвященные мирным гражданам, погибшим от рук нацистов, от геноцида в Великую Отечественную войну.
"В нашем реестре более 1000 таких памятных мест", — добавила она.
Координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что такие субботники уже стали доброй традицией.
"Можно также подать заявку для проведения поиска и восстановления военных архивных документов о подвигах и наградах захороненных участников Великой Отечественной войны", — сказал он.
В Самарской области начали благоустройство воинских захоронений и мемориалов, как только растаял снег. За три недели апреля активисты партпроекта "Историческая память" в Самарской области вместе с "Волонтерами Победы" привели в порядок более 200 площадок в 45 муниципалитетах. Одной из самых массовых акций в этот день стала уборка на "Аллее героев" на городском кладбище. Здесь похоронены ветераны, Герои Советского Союза, а также сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Отдать дань памяти и уважения героям Отечества в этот день в этом году пришли свыше ста человек. Волонтеры расчистили дорожки, подобрали листву и сухостой с могил, освежили краской ограды и звезды на памятниках.
"Это то, что действительно реально объединяет людей, — рассказал председатель Самарского регионального совета сторонников партии "Единая Россия", руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов. — Ежегодно участниками акции становятся как молодые, так и пожилые. Уверен, что каждым из них движет желание не только лучше знать и понимать свою историю, но и чувство сопричастности к событиям, которые определили не только историю России, и историю всего мира".
Один из масштабных субботников прошел в детском центре "Океан" в Приморском крае. Волонтеры облагородили сразу несколько мемориалов на территории лагеря: памятную доску, посвященную 70-й годовщине окончания Второй мировой войны на площади "Юных патриотов Отечества", граффити "Победы", а также памятник Юнгам огненных рейсов.
В Ялте активисты "Единой России" и волонтеры движения "Волонтеры Победы" провели субботник на старом Ливадийском кладбище.
В Воронеже активисты привели в порядок территорию у Центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" — помыли и почистили обелиски, ступени у стелы "Город воинской славы", убрали листву.
Волонтеры Белгородской области вышли на субботник к памятнику, посвященному мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских оккупантов.
"Субботники — это не просто мероприятия, где мы собираемся вместе и убираем памятники и воинские захоронения. Это символ нашего уважения к прошлому и заботы о будущем", — поделилась координатор направления "Великая Победа" в Белгородской области Кристина Чермошенцева.
В Удмуртии субботник прошел на воинском мемориале умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны.
В ХМАО к уборке присоединились юные волонтеры из Пойковского детского сада "Теремок" Нефтеюганского района. Ребята вместе с родителями и педагогами навели чистоту в местном Сквере ветеранов боевых действий.
Последние комментарии
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!
ЗООЗАЩИТНИКИ! Сохраните это решение суда !!! И помните, никто не имеет права запрещать кормить бездомных животных !!! Всегда ссылайтесь на это решение суда . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) Кормить и давать кров бездомным животным не только можно, но и нужно, потому что сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев – это обязанность каждого гражданина РФ в силу ст. 4, ст. 17 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 498-ФЗ), а внешнее проявление сострадания и гуманного отношения как раз и состоит в заботе о сохранении жизни животных без владельцев, в том числе в их кормежке и защите от плохой погоды. На это указал региональный суд, отклоняя "добрососедский" иск об обязании сломать будку для собаки и запрете кормления бродячих псов (определение Ростовского областного суда от 3 июля 2019 г. по делу № 33-11353/2019) https://vk.com/tvoridobroroslavl?w=wall689241568_476 ********************************** В соответствии со ст. 4 и 17 Закона об ответственном обращении с животными1, «сострадание и гуманное отношение к животным без владельцев являются обязанностью всех граждан», а внешнее проявление такого отношения и состоит в том числе в их кормлении и «предотвращении негативного воздействия на их здоровье погодных явлений» (можно и нужно собакам ставить/строить укрытие/будки, а так же кормить). Законом об ответственном обращении с животными установлено, что животные являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, и относиться к ним следует нравственно и гуманно. То есть в нашем законодательстве установлены право и даже моральная обязанность кормить и заботиться в том числе о животных без хозяина. Закон разрешает любителям животных ухаживать за бродячими собаками и кошками Часть 3 ст. 17 Конституции РФ . ********************************** Пост Бурматова В.В. ⚡️ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАПРЕТЫ НА КОРМЛЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВОЗАКОННЫ - ПРОКУРАТУРА ‼️ Субъекты РФ, пытающиеся на региональном уровне ввести запрет на кормление безнадзорных животных и на взаимодействие волонтёров с ними, делают это незаконно: такие решения противоречат федеральному законодательству и должны быть опротестованы прокуратурой. Мы это с вами и так знали, я тут подробно писал об этом, но не все чиновники умеют читать, поэтому иногда принимают глупые, вредные и непрофессиональные решения как в Челябинской области, где на на федеральный уровень скандал с запретом волонтёрам заботиться о бездомных животных (а больше в регионе о них заботиться некому: остальные пилят 330 миллионов, выделенных на это в то время как стаи собак бегают в центральном городском парке, где какой-то маньяк стреляет по ним из ружья, добивая потом кольями). 😹 Вообще, когда челябинские чиновники пытаются поработать, получается очень смешно, как в этот раз, например, когда прокуратура признала противозаконными их дурацкие инициативы. Лучше бы просто сидели и не вредили. И, выбирая, кого покормить, - бездомного кота или челябинского чиновника, я, конечно, выберу кота. Он и симпатичнее, и прок от него есть в отличие от. ‼️‼️‼️ Всем совет: если в вашем регионе власти пытаются повторить глупость челябинских чиновников, запрещая волонтёрам кормить бездомных животных и ухаживать за ними, пишем в прокуратуру и отменяем эти решения как незаконные. А челябинские власти опять «прославились» на всю страну. Это талант! https://t.me/c/1322729948/8732 **************************************************************************