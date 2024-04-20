Более 3,5 тысяч активистов "Единой России", МГЕР и "Волонтеров Победы" провели субботники по благоустройству памятников Великой Отечественной войне

Молодогвардейцы привели в порядок братские могилы и территории памятников в 58 регионах. На уборку памятников и мемориалов, захоронений участников Великой Отечественной войны вышли представители "Единой России", сторонники, волонтеры, жители регионов. Субботники также прошли в новых регионах.

"В Луганске провели уборку на территории мемориального комплекса "Острая Могила". Здесь установлены памятники солдатам времен Гражданской и Великой Отечественной войны, ополченцам Донбасса и Героям СВО. В Мариуполе провели субботник на братской могиле", — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Херсонской области добровольцы прибрались на мемориальном комплексе "Воинам-водителям".

Председатель "Волонтеров Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что в этом году в порядок приведут памятные места, посвященные мирным гражданам, погибшим от рук нацистов, от геноцида в Великую Отечественную войну.

"В нашем реестре более 1000 таких памятных мест", — добавила она.

Координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что такие субботники уже стали доброй традицией.

"Можно также подать заявку для проведения поиска и восстановления военных архивных документов о подвигах и наградах захороненных участников Великой Отечественной войны", — сказал он.

В Самарской области начали благоустройство воинских захоронений и мемориалов, как только растаял снег. За три недели апреля активисты партпроекта "Историческая память" в Самарской области вместе с "Волонтерами Победы" привели в порядок более 200 площадок в 45 муниципалитетах. Одной из самых массовых акций в этот день стала уборка на "Аллее героев" на городском кладбище. Здесь похоронены ветераны, Герои Советского Союза, а также сотрудники правоохранительных органов и вооруженных сил, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Отдать дань памяти и уважения героям Отечества в этот день в этом году пришли свыше ста человек. Волонтеры расчистили дорожки, подобрали листву и сухостой с могил, освежили краской ограды и звезды на памятниках.

"Это то, что действительно реально объединяет людей, — рассказал председатель Самарского регионального совета сторонников партии "Единая Россия", руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов. — Ежегодно участниками акции становятся как молодые, так и пожилые. Уверен, что каждым из них движет желание не только лучше знать и понимать свою историю, но и чувство сопричастности к событиям, которые определили не только историю России, и историю всего мира".

Один из масштабных субботников прошел в детском центре "Океан" в Приморском крае. Волонтеры облагородили сразу несколько мемориалов на территории лагеря: памятную доску, посвященную 70-й годовщине окончания Второй мировой войны на площади "Юных патриотов Отечества", граффити "Победы", а также памятник Юнгам огненных рейсов.

В Ялте активисты "Единой России" и волонтеры движения "Волонтеры Победы" провели субботник на старом Ливадийском кладбище.

В Воронеже активисты привели в порядок территорию у Центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" — помыли и почистили обелиски, ступени у стелы "Город воинской славы", убрали листву.

Волонтеры Белгородской области вышли на субботник к памятнику, посвященному мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских оккупантов.

"Субботники — это не просто мероприятия, где мы собираемся вместе и убираем памятники и воинские захоронения. Это символ нашего уважения к прошлому и заботы о будущем", — поделилась координатор направления "Великая Победа" в Белгородской области Кристина Чермошенцева.

В Удмуртии субботник прошел на воинском мемориале умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны.

В ХМАО к уборке присоединились юные волонтеры из Пойковского детского сада "Теремок" Нефтеюганского района. Ребята вместе с родителями и педагогами навели чистоту в местном Сквере ветеранов боевых действий.