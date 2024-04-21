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Преступления Происшествия

Сельчанин из Самарской области потерял 3 млн руб., желая заработать на бирже

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 45-летний житель Пестравского района стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчине в мессенджере написал неизвестный, представился брокером и предложил вложиться в акции. Якобы по условиям банковской карты, которой владеет сельчанин, можно с большой скидкой приобрести акции крупной компании. Потерпевшему обещали, что если в течение нескольких дней пополнять действующий пакет одной акцией с высоким процентом роста, то уже через неделю можно получить больше миллиона рублей.

Мужчина заинтересовался и передал управление личным кабинетом банка якобы для регистрации на бирже. После этого "брокер" пообещал позвонить через неделю, но потом пропал. А со счета сельчанина списали 3 млн рублей.

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