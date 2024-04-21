Сельчанин из Самарской области потерял 3 млн руб., желая заработать на бирже

В Самарской области 45-летний житель Пестравского района стал жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчине в мессенджере написал неизвестный, представился брокером и предложил вложиться в акции. Якобы по условиям банковской карты, которой владеет сельчанин, можно с большой скидкой приобрести акции крупной компании. Потерпевшему обещали, что если в течение нескольких дней пополнять действующий пакет одной акцией с высоким процентом роста, то уже через неделю можно получить больше миллиона рублей.
Мужчина заинтересовался и передал управление личным кабинетом банка якобы для регистрации на бирже. После этого "брокер" пообещал позвонить через неделю, но потом пропал. А со счета сельчанина списали 3 млн рублей.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎