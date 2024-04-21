Самарец арендовал у людей технику и сдавал в ломбард

В Советский районный суд Самары направили уголовное дело 46-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве и хищении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В октябре 2023 г. к полицейским обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что сдал в аренду незнакомцу металлоискатель и аккумуляторы. Клиент нашелся в интернете, предоставил паспорт и заплатил 1600 рублей. Через два дня он попросил продлить срок аренды, но после этого вообще перестал выходить на связь.

Похищенное полицейские разыскали в ломбарде на ул. Аэродромной. Данные сдавшего технику человека совпали с данными "арендатора". Металлоискатель и аксессуары к нему вернули владельцу.

В итоге подозреваемого задержали. Он признал вину и рассказал, что возвращать арендованное имущество и не собирался, а в ломбарде получил за него 17 тыс. рублей.

Помимо этого, во время расследования выяснилось, что может быть причастен к еще одному хищению. Также в октябре 2023 г. он взял в аренду отбойный молоток, использовал его на даче, а по дороге домой сдал в ломбард. Ущерб составил 11 тыс. рублей.