В Самаре СУ СК уже семь с половиной лет не может отправить в суд дело о падении ветки на людей

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о результатах затяжного расследования уголовного дела о падении ветки дерева.
Главе ведомства пожаловался самарец. В октябре 2016 г. на его жену и ребенка упала ветка дерева. Женщина получила перелом позвоночника и долго не могла самостоятельно передвигаться. У ребенка была травма головы. Мужчина утверждает, следствие было неполным и слишком затянулось.
Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад по этому делу. Теперь и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину поручили завершить расследование и направить уголовное дело в суд.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎