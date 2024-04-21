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Преступления Происшествия

В Самаре СУ СК уже семь с половиной лет не может отправить в суд дело о падении ветки на людей

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о результатах затяжного расследования уголовного дела о падении ветки дерева.

Главе ведомства пожаловался самарец. В октябре 2016 г. на его жену и ребенка упала ветка дерева. Женщина получила перелом позвоночника и долго не могла самостоятельно передвигаться. У ребенка была травма головы. Мужчина утверждает, следствие было неполным и слишком затянулось.

Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад по этому делу. Теперь и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину поручили завершить расследование и направить уголовное дело в суд.

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