Самарские следователи отчитаются перед главой СК РФ о расследовании врачебной ошибки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту врачебной ошибки в Самаре.

Ранее местный житель пожаловался в СМИ, что его дедушке, попавшему в больницу с раной на пальце ноги. В итоге пациент умер. Внук же считает, что медики халатно отнеслись к лечению.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть").