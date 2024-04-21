Самарские следователи отчитаются перед главой СК РФ о расследовании врачебной ошибки

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту врачебной ошибки в Самаре.
Ранее местный житель пожаловался в СМИ, что его дедушке, попавшему в больницу с раной на пальце ноги. В итоге пациент умер. Внук же считает, что медики халатно отнеслись к лечению.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть").
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎