Врач из Самары перевела мошенникам более 5 млн рублей

В полицию обратилась 55-летняя врач-бактериолог одного из медицинских учреждений Самары с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что около месяца назад ей стали поступать многочисленные телефонные звонки. Неизвестные представлялись сотрудниками одного из банков и ФСБ. Они сообщили, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета самарчанки.

Злоумышленники также убедили свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на "безопасный" счет. Пострадавшая поверила аферистам и перевела на указанный счет более 5 млн рублей. После этого звонки прекратились.

Самарчанка, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.