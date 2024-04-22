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Преступления Происшествия

Врач из Самары перевела мошенникам более 5 млн рублей

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратилась 55-летняя врач-бактериолог одного из медицинских учреждений Самары с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что около месяца назад ей стали поступать многочисленные телефонные звонки. Неизвестные представлялись сотрудниками одного из банков и ФСБ. Они сообщили, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета самарчанки.

Злоумышленники также убедили свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на "безопасный" счет. Пострадавшая поверила аферистам и перевела на указанный счет более 5 млн рублей. После этого звонки прекратились.

Самарчанка, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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