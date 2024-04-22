Врач из Самары перевела мошенникам более 5 млн рублей

В полицию обратилась 55-летняя врач-бактериолог одного из медицинских учреждений Самары с заявлением о мошенничестве.
Женщина рассказала сотрудникам полиции, что около месяца назад ей стали поступать многочисленные телефонные звонки. Неизвестные представлялись сотрудниками одного из банков и ФСБ. Они сообщили, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета самарчанки.
Злоумышленники также убедили свою жертву в том, что для воспрепятствования мошенническим действиям необходимо всю имеющуюся наличность перевести на "безопасный" счет. Пострадавшая поверила аферистам и перевела на указанный счет более 5 млн рублей. После этого звонки прекратились.
Самарчанка, осознав, что стала жертвой аферистов, сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎