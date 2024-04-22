Вячеслав Сонин: "В апреле должна определиться дата старта строительства перегона метро"

Председатель правления ГК "Волгатрансстрой" Вячеслав Сонин в интервью Волга Ньюс рассказал о подготовке предприятия к 35-летнему юбилею, о готовности по реконструкции набережной в Тольятти и о работе над стартом строительства перегона метро в Самаре.

- "Волгатрансстрой" в этом году отмечает 35 лет. С каким багажом, накопленным опытом компания подходит к этой дате?

- В первую очередь я рассказал бы о наших производственных успехах - тех объектах, которые мы за 35 лет построили. Тем более что многие горожане, вероятно, знают о них. Из последнего это Дворец спорта им. Высоцкого, здание 6-го кассационного суда, в Тольятти - набережная и, конечно, наше метро, которым мы всегда гордились. Правда, за последний год метро вызывает не только гордость, есть причины и для некоторого уныния. Думаю, оно в ближайшее время закончится, строительство будет, как всегда, достойно завершено с нашим участием.

- Проясните ситуацию по метро: на каком этапе находится строительство, есть ли понимание того, когда будет запущен щит?

- Не могу назвать точных дат, но вопросом очень обеспокоено руководство Минстроя РФ. В ежемесячном режиме совещания по самарскому метро проводит заместитель министра строительства РФ Александр Николаевич Ломакин. На последнем совещании в апреле была четко поставлена задача - завершить все организационные и правовые вопросы в текущем месяце и определить дату начала старта щита. Я думаю, на следующей неделе уже будет известна дата, когда мы будем стартовать. Мы ждали этого ровно год, ведь еще в прошлом году 12 мая должны были произвести старт щита и были к этому готовы. Но по разным причинам (даже не техническим, а в первую очередь правовым) этого не произошло. Мы очень сильно надеемся, что в мае 2024 года будет произведен старт.

- Вы упомянули о продолжении реконструкции набережной в Автозаводском районе Тольятти. На каком этапе сейчас находятся работы на этом объекте, есть определенность по вводу в эксплуатацию?

- В прошлом году мы закончили те контракты, которые у нас были. Сейчас передаем вторую очередь набережной заказчику - ГКУ СО "Управление капитального строительства". В связи с прошлогодним изменением законодательства по реконструкции набережной будет смена заказчика: теперь этот статус получает администрация Тольятти. И продолжение (а речь идет о третьей очереди набережной) будет вести уже администрация города. Насколько известно, передача второй очереди еще не произошла, но она в процессе. В дальнейшем, вероятно, будет рассматриваться вопрос о реконструкции третьей очереди набережной. Первые две очереди готовы.

- Такие серьезные проекты, как правило, не обходятся без сложностей. И сейчас появилась информация об уголовном деле, связанном со строительством футбольного манежа, где работы ведет компания "Волжский Град". Вы в курсе ситуации? У вас есть позиция по этим обстоятельствам?

- Я не в курсе этой ситуации. Компания "Волжский Град" не имеет никакого отношения к ГК "Волгатрансстрой". Мы не участники строительства футбольного манежа в Самаре, поэтому мне трудно это комментировать. Наверно, надо задать этот вопрос там, где эта информация прошла, и тем, кто ее давал. Еще раз предельно коротко и ясно: мы - ГК "Волгатрансстрой" - никакого отношения к компании "Волжский Град" не имеем ни де-юре, ни де-факто.

- Свой юбилей ГК "Волгатрансстрой" будет отмечать вместе с жителями Самары?

- В канун юбилея ГК "Волгатрансстрой" проводит несколько мероприятий - как для работников компании, так и для жителей города. 15 мая в ДК "Звезда" будем чествовать наших передовиков в рамках конкурса "Человек года". В этой конкурс-программе мы поздравляем и награждаем работников, отличившихся за последний год. Мероприятие специально приурочили к юбилею компании. Будем также чествовать и вручать награды нашим ветеранам, которые придут на встречу.

Дальше буквально каждый день будут проходить мероприятия. 16 мая мы откроем уже 29-й фестиваль "Кино - детям" в Самаре. Это замечательный проект, в котором мы участвуем уже 29 лет. Порядка миллиона детей за эти годы побывало на фестивале, смотрели более 200 фильмов. На этом фестивале выросло уже второе поколение. В этом году тоже будет очень много показов, в том числе фильмы, которые привозит творческая группа из Китая. Думаю, будет очень интересно, и приглашаю родителей и детей посмотреть замечательные российские и зарубежные фильмы.

Следом - 17 мая - мы открываем пятый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти нашего старшего товарища, соучредителя ГК "Волгатрансстрой" Игоря Александровича Найвальта. Этот турнир будет проходить как международный: кроме российских команд (а в прошлом году их было 55), планируется 10 зарубежных. В греко-римской борьбе этот турнир имеет хорошую славу и репутацию. Возглавляет его идейный вдохновитель - трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Александрович Карелин. Главный организатор турнира - Федерация спортивной борьбы Самарской области. Должен сказать, что из всех участников турнира "Новая высота памяти Игоря Найвальта" более 20 человек достигли в дальнейшем званий чемпионов Европы, призеров мировых первенств и чемпиона мира. Очень приятно, что наш земляк Максим Скуратов, тоже участник "Новой высоты", в дальнейшем стал чемпионом Европы и чемпионом мира. Это наша гордость. Я очень рад, так же как и весь наш коллектив, что мы участвуем в важном, благородном деле воспитания молодежи.

Мы поддерживаем мероприятия, способствующие духовно-нравственному и физическому воспитанию подрастающего поколения, потому что это залог здоровья нации, формирования у ребят верных ценностей и идеалов. От того, какие фильмы будут смотреть наши дети, какие черты характера будут закалять на ковре, зависит будущее не только самих детей, но и нашей страны в целом. Считаю, что сегодня, в непростое время, очень важно объединиться ради достижения общей благой цели. И не в том главное, культура то, спорт или созидание. Ведь не зря говорится: "Если мы едины - мы непобедимы!"