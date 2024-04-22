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Преступления Происшествия

Житель Самарской области обокрал пьяного друга и оформил на него кредит

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе Самарской области отправилось в суд уголовное дело о хищении денег с банковского счета. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, в феврале 2024 г. 61-летний местный житель выпивал со знакомым. Приятель попросил небольшую сумму в долг. Потерпевший не отказал, но, будучи изрядно пьяным, не смог самостоятельно зайти в онлайн-банк. Поэтому он просто дал данные для входа в личный кабинет.

Позже мужчина обнаружил, что на него оформлен кредит, а на карте ничего не осталось. Общая сумма ущерба составила 38950 рублей.

Полицейские выяснили, где сняли деньги и оформили кредит, и по записям камер видеонаблюдения вычислили подозреваемого.

Когда 36-летнего неоднократно судимого мужчину задержали, он признал вину и пояснил, что изначально хотел вернуть все похищенное, но не представилось возможности.

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