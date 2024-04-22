Житель Самарской области обокрал пьяного друга и оформил на него кредит

В Борском районе Самарской области отправилось в суд уголовное дело о хищении денег с банковского счета. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в феврале 2024 г. 61-летний местный житель выпивал со знакомым. Приятель попросил небольшую сумму в долг. Потерпевший не отказал, но, будучи изрядно пьяным, не смог самостоятельно зайти в онлайн-банк. Поэтому он просто дал данные для входа в личный кабинет.
Позже мужчина обнаружил, что на него оформлен кредит, а на карте ничего не осталось. Общая сумма ущерба составила 38950 рублей.
Полицейские выяснили, где сняли деньги и оформили кредит, и по записям камер видеонаблюдения вычислили подозреваемого.
Когда 36-летнего неоднократно судимого мужчину задержали, он признал вину и пояснил, что изначально хотел вернуть все похищенное, но не представилось возможности.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎