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Экология Общество

"Тольяттиазот" провел экологическую акцию по сбору мусора

ТОЛЬЯТТИ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ в рамках профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" организовал экоакцию по сбору мусора в лесу Комсомольского района Тольятти. В мероприятии приняли участие ученики восьми школ города и совет молодежи компании.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Перед началом работ специалисты отдела охраны окружающей среды "Тольяттиазота" рассказали школьникам о важности раздельного сбора мусора, способах сортировки отходов и возможностях их переработки. С приветственным словом выступил глава администрации Комсомольского района Тольятти Михаил Абросимов, который подчеркнул актуальность и значимость подобных инициатив ТОАЗа.

По итогам акции участники собрали 30 мешков мусора, включая крупногабаритный. Все собранные отходы вывезли на специализированный полигон. После уборки леса школьники развесили около 20 кормушек для белок, сделанных своими руками. Это принесло им дополнительные баллы в общей турнирной таблице проекта.

Для образовательных учреждений были предусмотрены тематические подарки от предприятия: саженцы туи для благоустройства школьных территорий, а также настольные игры "Турпоход по Самарской луке" и "Красная книга Самарской области", которые были разработаны при грантовой поддержке предприятия.

Заключительный этап проекта "Планета ТОАЗиЯ", который состоится 7 мая, будет носить спортивный характер.

"Целью шестого этапа проекта "Планета ТОАЗиЯ" является экологическое образование и формирование экокультуры среди подрастающего поколения подшефного компании Комсомольского района. Лучший способ — это совместная практическая и творческая деятельность. Реализуя комплексные программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов с привлечением сотрудников и подрастающего поколения, "Тольяттиазот" на своем примере популяризирует заботу о флоре и фауне региона", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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