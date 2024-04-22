В Самарской области в рамках капремонта дорог благоустроят сельские территории

Национальный проект "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, уделяет большое внимание развитию дорог в сельских территориях, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения.
Зачастую жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям, поэтому важно обеспечить людям безопасный, комфортный и быстрый путь.
За последние пять лет реализации нацпроекта, с 2019 по 2023 гг., комплексное благоустройство дорог регионального значения со строительством тротуаров и улично-дорожного освещения проведено в 23 населенных пунктах Самарской области.
В 2024 г. эта работа продолжится: благоустройство дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения начнется в черте восьми населенных пунктов Самарской области.
Так, в Кошкинском районе в рамках капитального ремонта дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Маммыково — граница района благоустроят прилегающую к дороге территорию в черте с. Новое Фейзуллово. В Ставропольском районе строительство тротуаров и улично-дорожного освещения вдоль региональных трасс предусмотрено в с. Жигули и пос. Луначарский. В Красноярском районе комплексный ремонт затронет населенные пункты Старый Буян, Украинка, Калиновка и Висловка.
В Хворостянском районе в рамках капитального ремонта дороги "Осинки — Хворостянка" — Прогресс" устройство улично-дорожного освещения и строительство тротуаров запланировано в пос. Прогресс. С просьбой о ремонте дороги жители поселка в прошлом году обратились к президенту РФ Владимиру Путину, а в этом году ее включили в перечень объектов нацпроекта.
"Эта дорога является единственным выездом из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущей к административному центру района, а также в областной центр — Самару. Так как в поселке расположена нефтеналивная станция, уже на протяжении 10 лет по ней передвигаются нефтевозы, от чего дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Мы надеемся, что после ремонта дороги руководство нефтестанции решит вопрос с транспортировкой нефти с использованием трубопроводной инфраструктуры и их транспорт не будет разбивать новую дорогу", — говорит депутат собрания представителей Хворостянского района Дмитрий Найденов.
Дорогу планируется отремонтировать полностью — на протяжении 10 км. В рамках ремонта предусмотрены работы по замене дорожной одежды — устройству песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания, нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия.
Также предусмотрен ремонт водопропускных труб, устройство пересечений и примыканий, укрепление обочин. Для обеспечения безопасности вдоль дороги на участке дороги протяженностью 1,8 км. Также проведут работы по замене двух автобусных остановок, установке светофоров и пешеходного ограждения, нанесению разметки.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?