16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области в рамках капремонта дорог благоустроят сельские территории Вячеслав Сонин: "В апреле должна определиться дата старта строительства перегона метро" Климовский мост готов на 94% Строительство трассы "Обход Тольятти" выходит на завершающий этап В Самарской области стартовали работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги"

Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области в рамках капремонта дорог благоустроят сельские территории

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Национальный проект "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, уделяет большое внимание развитию дорог в сельских территориях, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения.

Зачастую жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям, поэтому важно обеспечить людям безопасный, комфортный и быстрый путь.
За последние пять лет реализации нацпроекта, с 2019 по 2023 гг., комплексное благоустройство дорог регионального значения со строительством тротуаров и улично-дорожного освещения проведено в 23 населенных пунктах Самарской области.

В 2024 г. эта работа продолжится: благоустройство дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения начнется в черте восьми населенных пунктов Самарской области.

Так, в Кошкинском районе в рамках капитального ремонта дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Маммыково — граница района благоустроят прилегающую к дороге территорию в черте с. Новое Фейзуллово. В Ставропольском районе строительство тротуаров и улично-дорожного освещения вдоль региональных трасс предусмотрено в с. Жигули и пос. Луначарский. В Красноярском районе комплексный ремонт затронет населенные пункты Старый Буян, Украинка, Калиновка и Висловка.

В Хворостянском районе в рамках капитального ремонта дороги "Осинки — Хворостянка" — Прогресс" устройство улично-дорожного освещения и строительство тротуаров запланировано в пос. Прогресс. С просьбой о ремонте дороги жители поселка в прошлом году обратились к президенту РФ Владимиру Путину, а в этом году ее включили в перечень объектов нацпроекта.

"Эта дорога является единственным выездом из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущей к административному центру района, а также в областной центр — Самару. Так как в поселке расположена нефтеналивная станция, уже на протяжении 10 лет по ней передвигаются нефтевозы, от чего дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Мы надеемся, что после ремонта дороги руководство нефтестанции решит вопрос с транспортировкой нефти с использованием трубопроводной инфраструктуры и их транспорт не будет разбивать новую дорогу", — говорит депутат собрания представителей Хворостянского района Дмитрий Найденов.

Дорогу планируется отремонтировать полностью — на протяжении 10 км. В рамках ремонта предусмотрены работы по замене дорожной одежды — устройству песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания, нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия.

Также предусмотрен ремонт водопропускных труб, устройство пересечений и примыканий, укрепление обочин. Для обеспечения безопасности вдоль дороги на участке дороги протяженностью 1,8 км. Также проведут работы по замене двух автобусных остановок, установке светофоров и пешеходного ограждения, нанесению разметки.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Ирина Кореницына-Ли 31 мая 2018 16:55 Демонтаж моста через железную дорогу Кинель - Безенчук обойдется в 31 млн рублей

............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5