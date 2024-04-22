В Самарской области в рамках капремонта дорог благоустроят сельские территории

Национальный проект "Безопасные качественные дороги", который реализуется по решению президента России Владимира Путина, уделяет большое внимание развитию дорог в сельских территориях, так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения.

Зачастую жителям приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям, поэтому важно обеспечить людям безопасный, комфортный и быстрый путь.

За последние пять лет реализации нацпроекта, с 2019 по 2023 гг., комплексное благоустройство дорог регионального значения со строительством тротуаров и улично-дорожного освещения проведено в 23 населенных пунктах Самарской области.

В 2024 г. эта работа продолжится: благоустройство дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения начнется в черте восьми населенных пунктов Самарской области.

Так, в Кошкинском районе в рамках капитального ремонта дороги "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки — Островка — Новое Фейзуллово — Маммыково — граница района благоустроят прилегающую к дороге территорию в черте с. Новое Фейзуллово. В Ставропольском районе строительство тротуаров и улично-дорожного освещения вдоль региональных трасс предусмотрено в с. Жигули и пос. Луначарский. В Красноярском районе комплексный ремонт затронет населенные пункты Старый Буян, Украинка, Калиновка и Висловка.

В Хворостянском районе в рамках капитального ремонта дороги "Осинки — Хворостянка" — Прогресс" устройство улично-дорожного освещения и строительство тротуаров запланировано в пос. Прогресс. С просьбой о ремонте дороги жители поселка в прошлом году обратились к президенту РФ Владимиру Путину, а в этом году ее включили в перечень объектов нацпроекта.

"Эта дорога является единственным выездом из поселка Прогресс в направлении сети дорог, ведущей к административному центру района, а также в областной центр — Самару. Так как в поселке расположена нефтеналивная станция, уже на протяжении 10 лет по ней передвигаются нефтевозы, от чего дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Мы надеемся, что после ремонта дороги руководство нефтестанции решит вопрос с транспортировкой нефти с использованием трубопроводной инфраструктуры и их транспорт не будет разбивать новую дорогу", — говорит депутат собрания представителей Хворостянского района Дмитрий Найденов.

Дорогу планируется отремонтировать полностью — на протяжении 10 км. В рамках ремонта предусмотрены работы по замене дорожной одежды — устройству песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания, нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия.

Также предусмотрен ремонт водопропускных труб, устройство пересечений и примыканий, укрепление обочин. Для обеспечения безопасности вдоль дороги на участке дороги протяженностью 1,8 км. Также проведут работы по замене двух автобусных остановок, установке светофоров и пешеходного ограждения, нанесению разметки.